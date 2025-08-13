بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل جمعة وأبو جاموس والعساف

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم -مندوباُ عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى آل جمعة وأبو جاموس الدعجة والعساف.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة أماني فليح عبدربه أبو جاموس الدعجة، زوجة مجاهد ماجد جمعة، في منطقة الرابية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم العميد المتقاعد عبداللطيف العساف، وعموم عشيرة العساف، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.


