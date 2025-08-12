الشيباني يشكر الملك وولي العهد على استضافة نقاشات بشأن مستقبل سوريا

وطنا اليوم:عبّر وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على استضافتهما الكريمة والنقاش الصريح الذي جمعهم بشأن مستقبل سوريا، مشيدًا بموقفهما الثابت الرافض لأي مساعٍ تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووجّه الشيباني شكره لوزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والسفير الأميركي في تركيا المبعوث الأميركي توماس براك، على ما وصفه بـ”الاجتماع البنّاء والشفاف” الذي تناول التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الراهنة، وذلك عقب اجتماع عمّان، الذي عقد الثلاثاء بشأن سوريا.

وأكّد الوزير السوري، عبر حسابه بمنصة (إكس)، الثلاثاء، التزام حكومته بحماية أهالي السويداء من جميع المكونات، ورفض أي خطاب طائفي أو تحريضي، مشددًا على أن الدروز “جزء أصيل من سوريا” ورافضًا أي محاولة لإقصائهم أو تهميشهم.

وأشار الشيباني إلى استعداد الحكومة السورية لمواصلة إرسال المساعدات إلى السويداء ودعم المبادرات الرامية لإعادة الخدمات وتعزيز المصالحة الوطنية، لافتًا إلى أن العدالة تبدأ بالمحاسبة، وأن المساءلة هي الطريق الأمثل نحو دولة القانون.

وأكد أنّ مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا بالحوار والعدالة واحترام التعددية والمصالحة الشاملة بين جميع السوريين دون تمييز.

واستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وذلك قُبَيل الاجتماع الثلاثي الأردني-السوري-الأميركي المشترك الذي عُقِد اليوم لبحث الأوضاع في سوريا.

وأكّد الصفدي والشيباني عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا، واستمرار العمل على تطوير آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ترجمةً لتوجيهات القيادتين.

كما بحث الوزيران جهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا وحل الأزمة هناك.