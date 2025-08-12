بنك القاهرة عمان
مصدر ينفى المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

13 ثانية ago
وطنا اليوم:نفى مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام التابعة للاحتلال حول تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية.
وأكد المصدر أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة القطاع هي دولة فلسطين، ممثلة بالحكومة أو اللجنة الإدارية المتفق عليها برئاسة وزير في الحكومة، مشددا على أن أي تعامل مع غير ذلك يعد خروجا عن الإجماع الوطني، وانسجاما مع مخططات الاحتلال الرامية لفصل غزة عن الضفة الغربية وتهجير سكانها.
وأشار المصدر إلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن أي محاولات لفرض إدارة بديلة تمثل انتهاكًا للثوابت الوطنية.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية زعمت أن هناك اتصالات تُجرى منذ أشهر لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكمًا على قطاع غزة، بدعم من جامعة الدول العربية وبموافقة الاحتلال والولايات المتحدة، في إطار ما تسميه “اليوم التالي” في القطاع.
وأضافت الصحيفة أن هذه الجهود يقودها إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه، وأنها شهدت تسارعًا خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة لقاءات برعاية أمريكية واتصالات أجراها حليلة في القاهرة.
ويعد سمير حليلة رجل أعمال فلسطيني، شغل سابقًا منصب الأمين العام لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئاسة مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى آذار/مارس الماضي


