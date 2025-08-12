بنك القاهرة عمان
توافق أردني مصري على رفع قدرة الربط الكهربائي البيني إلى 2000 ميغاواط

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إنه جرى التوافق مع جمهورية مصر العربية بزيادة الربط الكهربائي وصولا إلى 2000 ميغاواط بين البلدين واستمرار الربط الكهربائي والتعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر.
وكشف القضاة، أنه سيتم عقد اجتماعين العام الحالي عن طريق اللجان الفنية لمناقشة موضوعي النقل والعمل.
وبين أن نسبة التبادل التجاري بين البلدين ازدادت بأكثر من 30% خلال العام الماضي 2024، كما ارتفعت نسبة الصادرات الأردنية بنسبة 30%، مشيرا إلى أنها نسبة ممتازة تعكس الفرص الإيجابية للقطاع الخاص الأردني بالسوق المصري.
وأشار القضاة إلى أهمية الاتفاق على تذليل تحديات التجارة البينية بين البلدين، بحيث يكون الأردن بوابة لمصر وأن تكون مصر بوابة للأردن للقارة الإفريقية وإفريقيا سوق واعد.
وبين أنه جرى التوافق على 9 اتفاقيات بمجالات متعددة منها الصناعي والاقتصادي والتنمية المحلية والسياحية والطاقة بما يخدم مصالح البلدين وذلك خلال اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية في دورتها الثالثة والثلاثين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالعاصمة عمان.
وبما يتعلق بقطاع غزة، أشار القضاة الى التوافق المشترك بين البلدين بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية وأهمية تكثيف الجهود وتوحيدها لوقف الاعتداءات والعدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى أهمية استقرار الأوضاع السورية.


