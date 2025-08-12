بنك القاهرة عمان
شركة توزيع الكهرباء توضح أسباب ارتفاع الفواتير خلال الصيف

وطنا اليوم:شهدت مختلف مناطق المملكة، خاصة الأغوار والعقبة، موجة استياء واسعة بين المواطنين، بعد تلقيهم فواتير كهرباء لشهر تموز الماضي، وُصفت بأنها “غير مسبوقة” وبلغت أضعاف ما اعتادوا على دفعه، رغم تأكيد العديد منهم أن استهلاكهم الشهري لم يتغير.
وقال المواطن أبو إبراهيم إنه كان يدفع شهريًا ما بين 30 و40 دينارًا، لكنه تفاجأ هذا الشهر بفاتورة بلغت 250 دينارًا. وفي حالة مشابهة، ذكر أبو أيمن أنه اعتاد دفع ما لا يزيد عن 10 دنانير، ليتفاجأ بفاتورة وصلت إلى 114 دينارًا، متسائلًا عن غياب الرقابة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على شركة الكهرباء الأردنية، في ظل وجود آلاف الشكاوى المماثلة.
النائب خليفة سليمان الديات وجّه كتابًا رسميًا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في أسباب هذا الارتفاع، مؤكدًا أن ما يحدث يُثقل كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة، التي تجعل أجهزة التبريد ضرورة معيشية.
ودعا الديات إلى مراجعة آلية احتساب الشرائح وعدالة القراءات، وتقديم توضيحات شفافة للمواطنين، إضافةً إلى إعادة النظر في نظام الشرائح بما يراعي خصوصية المناطق المناخية والاقتصادية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع. وأوضح أنه تواصل مع وزير الطاقة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ورئيس لجنة الطاقة النيابية، ورئيس لجنة الطاقة في مجلس الأعيان، مشيرًا إلى أنه سيعقد عدة لقاءات الأربعاء المقبل لمتابعة القضية.
الى ذلك أوضحت شركة توزيع الكهرباء أن السبب الرئيسي لارتفاع فواتير الكهرباء خلال فصل الصيف، خصوصا في العقبة والأغوار، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 45 درجة مئوية، مما يدفع السكان لتشغيل المكيفات على مدار 24 ساعة.
وبيّنت الشركة، في منشور عبر صفحاتها، أن المكيف وحده قد يستهلك أكثر من 60% من قيمة الفاتورة.
وأضافت أنه بمجرد تجاوز الاستهلاك الشهري حاجز 600 كيلوواط، ينتقل المشترك إلى شريحة التعرفة الأعلى، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبلغ أكبر عن كل كيلوواط مستهلك.


