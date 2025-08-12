عمان الأهلية تُسجّل براءتي اختراع عالميتين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتعليم التكيّفي

وطنا اليوم:سجّل الدكتور حسن أبو العيس، عضو هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات بجامعة عمان الأهلية، براءتي اختراع عالميتين في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتعليم التكيفي داخل المؤسسات التعليمية.

وتتمحور البراءتان حول تطوير أنظمة تعليمية ذكية قادرة على تكييف أساليب التدريس وفق احتياجات كل طالب على حدة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق أقصى استفادة تعليمية للطلبة.

وجاء هذا الإنجاز بالشراكة مع جهات خارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تسجيل البراءتين رسميًا عبر المكتب الألماني لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (DPMA)، كما أُدرجتا وفُهرستا في قاعدة بيانات Google Patents، الأمر الذي يعزّز من قيمة الابتكار على المستوى الدولي ، ويُعدّ الدكتور أبو العيس المالك الأول لكلتا البراءتين.