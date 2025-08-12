بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمان الأهلية تُسجّل براءتي اختراع عالميتين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتعليم التكيّفي

35 ثانية ago
عمان الأهلية تُسجّل براءتي اختراع عالميتين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتعليم التكيّفي

وطنا اليوم:سجّل الدكتور حسن أبو العيس، عضو هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات بجامعة عمان الأهلية، براءتي اختراع عالميتين في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتعليم التكيفي داخل المؤسسات التعليمية.
وتتمحور البراءتان حول تطوير أنظمة تعليمية ذكية قادرة على تكييف أساليب التدريس وفق احتياجات كل طالب على حدة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق أقصى استفادة تعليمية للطلبة.
وجاء هذا الإنجاز بالشراكة مع جهات خارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تسجيل البراءتين رسميًا عبر المكتب الألماني لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (DPMA)، كما أُدرجتا وفُهرستا في قاعدة بيانات Google Patents، الأمر الذي يعزّز من قيمة الابتكار على المستوى الدولي ، ويُعدّ الدكتور أبو العيس المالك الأول لكلتا البراءتين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:42

الأردن يستحدث تخصص تكنولوجيا الطائرات المسيرة

12:25

شركة الكهرباء تدعو لتخفيف الأحمال خلال ذروة المساء لتقليل الضغط على الشبكة

12:20

البنك الدولي: أكثر من 455 ألف أسرة في الأردن تلقت دعما نقديا من برنامج التحويلات النقدية

12:14

بعشرات السفن.. أسطول الصمود يبحر مجددا نحو غزة

12:03

وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري قبيل اجتماع ثلاثي بشأن سوريا

12:00

بدء اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية برئاسة حسان ومدبولي

11:58

خصم 25% على تذاكر تلفريك عجلون خلال مهرجان الصيف

11:50

إصدار أول جواز سفر أردني إلكتروني لأول مرة في الأردن

11:42

السماح لطلبة توجيهي جيل 2007 بإعادة مواد غير محدود واحتساب العلامة الأعلى

11:36

الحلم بيصير واقع .. اورنج الاردن تشارك فيديو بمناسبة اليوم العالمي للشباب

11:34

اللباس الشرعي بين الاعتدال والتمييع

11:32

المكرمة الملكية لأبناء العسكريين.. شروط الاستفادة وآليات التقديم

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025