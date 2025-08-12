خصم 25% على تذاكر تلفريك عجلون خلال مهرجان الصيف

وطنا اليوم:ينطلق يوم الجمعة المقبلة، مهرجان صيف تلفريك عجلون بنسخته الثانية في قلب محافظة عجلون، إحدى أجمل وجهات السياحة الطبيعية في الأردن.

ويهدف المهرجان إلى إبراز روعة الطبيعة الأردنية وتعزيز السياحة المستدامة، مقدما تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة.

ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزوار، يقدم المهرجان خصما بنسبة 25 بالمئة على تذاكر التلفريك للأردنيين والأجانب طوال فترة المهرجان، إلى جانب عروض مميزة في المطاعم والمقاهي داخل المشروع.

ويدعو مهرجان صيف تلفريك عجلون الجميع لاكتشاف جمال الطبيعة الأردنية والغوص في أعماق تراثها الغني، في أجواء مفعمة بالحيوية والإلهام.

وأكد مدير عام المناطق التنموية محمد الواكد، أن تجربة الزوار لن تقتصر على رحلة التلفريك الممتعة، بل ستتعداها لتشمل فعاليات موسيقية وثقافية تعكس رؤية المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية في تحويل تلفريك عجلون إلى مركز سياحي وثقافي يمزج بين الترفيه والتراث في أحضان الطبيعة الخلابة.

وأشار إلى أن المهرجان الذي يستمر حتى 23 آب الحالي ، يقدم برنامجا يشمل عروضا فنية مميزة بمشاركة الفنانين حسام ووسام اللوزي، وفرقتي الحسين وكفرنجة، إلى جانب بازار يضم أكثر من 80 عارضا، يعرضون منتجات وحرف يدوية محلية، كما يتضمن المهرجان فعاليات ترفيهية وثقافية تناسب جميع الأعمار، ما يجعله وجهة عائلية مثالية.