بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

السماح لطلبة توجيهي جيل 2007 بإعادة مواد غير محدود واحتساب العلامة الأعلى

7 ثواني ago
السماح لطلبة توجيهي جيل 2007 بإعادة مواد غير محدود واحتساب العلامة الأعلى

وطنا اليوم:وافقت لجنة الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم فيما يخص طلبة جيل 2007 وهم آخر جيل على النظام القديم، بأن تتم معاملتهم وفقًا للتعليمات القديمة فيما يتعلق برفع المعدل على الدورة التكميلية المقبلة، وهذا يعني بأنه يسمح لطلبة جيل 2007 فما قبل بتسجيل عدد غير محدد من المباحث، وتُحتسب لهم العلامة الأعلى، باستثناء طلبة رفع المعدل (الذين حققوا 50% فأكثر من النهاية العظمى في جميع المباحث)، حيث تُحتسب لهم العلامة الأحدث.
فيما تسري التعليمات الجديدة للثانوية العامة على طلبة جيل 2008 فما بعد، وتنص على أن يتقدّم الطالب بعدد غير محدد من المرات لإعادة المباحث التي لم يحقق فيها 50% من العلامة، أما المباحث التي حصل على 50% من علامتها، فيحق له إعادة مبحثين منها بحد أقصى لغايات رفع المعدل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:36

الحلم بيصير واقع .. اورنج الاردن تشارك فيديو بمناسبة اليوم العالمي للشباب

11:34

اللباس الشرعي بين الاعتدال والتمييع

11:32

المكرمة الملكية لأبناء العسكريين.. شروط الاستفادة وآليات التقديم

10:28

توقف الضخ من محطة المنشية الناقلة لمياه آبار طبقة فحل

10:21

مأساة غزة تزداد: أكثر من 100 طفل يفقدون حياتهم بسبب الجوع وسوء التغذية

10:15

ماسك يتهم أبل بخرق لوائح مكافحة الاحتكار

10:12

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

09:59

حسان يستقبل نظيره المصري في دار رئاسة الوزراء

09:49

وفيات الثلاثاء 12-8-2025

09:44

بقيادة فيزيائي مصري.. علماء هارفارد يصنعون معالجات كمومية فائقة النحافة

09:33

10.75 مليار دينار حوالات نقدية عبر كليك منذ بداية العام الحالي

09:29

تنظيم الإعلام

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025