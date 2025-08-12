حسان يستقبل نظيره المصري في دار رئاسة الوزراء

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في دار رئاسة الوزراء، رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبيل ترؤسهما لاجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية في دورتها الثَّالثة والثلاثين.

وتعقد الدورة الثالثة والثلاثون للجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء جعفر حسَّان ونظيره المصري مصطفى مدبولي، التي انطلقت اجتماعاتها التحضيرية الأحد.

وتتناول الاجتماعات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والتجارة، والتعاون السياسي، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.