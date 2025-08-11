بنك القاهرة عمان
البدور يؤكد التزام الأردن المستمر بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية

23 ثانية ago
وطنا اليوم:شارك وزير الصحة ونائب رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، الدكتور إبراهيم البدور، في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي، الذي عقد في العاصمة عمّان اليوم الاثنين برئاسة رئيس الهيئة العليا / وزير الصحة في جمهورية العراق الدكتور صالح حسناوي وحضور أعضاء المكتب التنفيذي من الدول العربية لبحث عدد من القضايا المحورية، من أبرزها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الأول للهيئة العليا، واستعراض نتائج الاجتماع التنفيذي الأول لعام 2025، إلى جانب مناقشة مخرجات الاجتماع الأكاديمي للمكتب التنفيذي المنعقد يوم أمس.

وأكد الدكتور البدور، خلال الاجتماع، التزام الأردن المستمر بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية، مشيراً إلى ما يقدمه الأردن من تسهيلات لوجستية وإدارية، وعلى رأسها استضافة مقر المجلس في عمّان وتوفير البيئة الملائمة لتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال تطوير التخصصات الصحية والطبية، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من الدول العربية في سبيل توحيد المعايير الطبية والارتقاء بجودة التدريب والتعليم الطبي المهني في المنطقة.

ويُعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية مؤسسة رائدة في مجال التعليم الطبي المهني في الوطن العربي، حيث يعمل على اعتماد البرامج التخصصية وتوحيد المعايير التدريبية، إلى جانب تنظيم امتحانات البورد العربي والإشراف على برامج التدريب الطبي، مما يساهم في تأهيل الكفاءات وتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق التكامل الصحي العربي.


