بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الأمن العام يوضّح ملابسات المشاجرة الجماعية شرق العاصمة عمّان

22 ثانية ago
الأمن العام يوضّح ملابسات المشاجرة الجماعية شرق العاصمة عمّان

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن مشاجرة جماعية وقعت بين مجموعتين من الأشخاص في منطقة أم نوارة شرق العاصمة عمان، نتيجة خلافات شخصية سابقة بين الجيران.
وأضاف الناطق أن الحادثة وقعت بعد منتصف الليل، ولم يتم خلالها إطلاق أي عيارات نارية، كما لم تسجل أية إصابات تذكر.
وأشار إلى أن قوات الأمن تحركت فورًا إلى الموقع وضبطت 9 أشخاص من طرفي المشاجرة، وتم بدء التحقيق معهم، فيما لا يزال البحث جارياً عن آخرين، من بينهم شخص ظهر في فيديو يحمل سلاحًا ناريًا خلال المشاجرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:07

تشييع جثماني المراسلين الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع في قطاع غزة

13:00

جامعة البترا تعلن تحويل دوام الطلبة يومي الثلاثاء والأربعاء إلى التعليم عن بُعد

12:56

مؤسسة الضمان توضح أجر الشمول ونسب الزيادة السنوية في الانتساب الاختياري

12:47

ذهبية عالمية لطالب عمان الاهلية الجعفري في الكراتيه بدورة الألعاب العالمية

12:45

تخصصات وشروط القبول للدبلوم المتوسط بكلية التعليم التقني في عمان الاهلية

12:41

الخيرية الهاشمية: استمرار تنفيذ مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في الأردن بدعم سعودي

12:37

نقيب الصحفيين: العدو المجرم يحاول قتل الحقيقة واستهداف رسلها

12:32

موجة حر قاسية في المنطقة العربية.. وإجراءات حكومية عاجلة لحماية السكان

12:21

تحويل وجهة 6 طائرات إلى العقبة وماركا أمس بسبب الأحوال الجوية

12:10

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

12:05

صور الأطفال المجوعين بغزة.. أدلة تدحض ادعاءات نتنياهو

11:56

الدوري العراقي يعزز قوته بـ7 نجوم من منتخب الأردن المتأهل لكأس العالم

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025