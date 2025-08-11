الأمن العام يوضّح ملابسات المشاجرة الجماعية شرق العاصمة عمّان

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن مشاجرة جماعية وقعت بين مجموعتين من الأشخاص في منطقة أم نوارة شرق العاصمة عمان، نتيجة خلافات شخصية سابقة بين الجيران.

وأضاف الناطق أن الحادثة وقعت بعد منتصف الليل، ولم يتم خلالها إطلاق أي عيارات نارية، كما لم تسجل أية إصابات تذكر.

وأشار إلى أن قوات الأمن تحركت فورًا إلى الموقع وضبطت 9 أشخاص من طرفي المشاجرة، وتم بدء التحقيق معهم، فيما لا يزال البحث جارياً عن آخرين، من بينهم شخص ظهر في فيديو يحمل سلاحًا ناريًا خلال المشاجرة.