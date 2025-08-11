بنك القاهرة عمان
الملك يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني بالتوصل لاتفاق سلام

14 ثانية ago
وطنا اليوم:هنأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، بمناسبة توصل بلديهما إلى اتفاق سلام.
وأكد جلالته، خلال اتصالين هاتفيين، أهمية الاتفاق في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مثمنا جهود الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الوساطة التي أفضت إلى الاتفاق


