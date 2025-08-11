بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

السير توزع كمامات على ركاب وسائقي المركبات العمومية

57 ثانية ago
السير توزع كمامات على ركاب وسائقي المركبات العمومية

وطنا اليوم:وزعت إدارة السير، كمامات على ركاب وسائقي المركبات العمومية حفاظا على السلامة العامة نتيجة الظروف الجوية المغبرة المؤثرة على الأردن.
وكانت الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية أصدرت لأصحاب الأمراض التنفسية حزمة نصائح للتعامل مع الأجواء الراهنة.
وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة.
وقالت إن العواصف الترابية والرملية تشكل خطرًا مباشرًا على الجهاز التنفسي، وخاصةً لدى من يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو، وحساسية الجيوب الأنفية، والانسداد الرئوي المزمن، فعند استنشاق كميات كبيرة من الغبار، يحدث تهيج في الأغشية المخاطية للقصبات الهوائية، مما قد يؤدي إلى انتكاسات حادة في حالتهم الصحية المستقرة.
وأشارت إلى أنه حتى الأشخاص الأصحاء ليسوا بمنأى عن هذه التأثيرات، وقد يتسبب التعرض المباشر لكميات كبيرة من الغبار أعراضًا مثل السعال، والعطس، واحمرار العينين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:16

أنس الشريف في وصيته: لم أتوان عن نقل الحقيقة وأموت ثابتا على المبدأ

09:10

طقس حار ومغبر في الأردن اليوم مع زخات مطرية متفرقة بعد الظهر

09:07

7 شهداء بينهم أربعة صحفيين في قصف للاحتلال أمام مستشفى الشفاء

09:04

تحذير من الأمن العام بسبب انتشار الغبار

08:51

بين التفكير الميليشياوي والتفكير الحر!!

21:16

النائب حسين العموش يفتح النار: دولة الرئيس… وين رايحين؟! 🔥

21:01

عاجل | القضاء يبرّئ متهمة في قضية “الاتجار بالبشر”

20:20

هكذا عرفت أنا المسيحي عن الإسلام

20:19

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة النائب الأسبق مفيد المبسلط

17:56

Winners Qualify for the Global Edition Innovative Projects Compete for the Local Edition of Orange Social Venture Prize (OSVP)

16:52

مشاريع مبتكرة تتنافس على جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية وفرصة التأهل للنسخة العالمية

16:42

العين المعشر يزور البريد الأردني

وفيات
وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025