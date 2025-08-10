بنك القاهرة عمان
النائب حسين العموش يفتح النار: دولة الرئيس… وين رايحين؟! 🔥

10 أغسطس 2025
وطنا اليوم-“في كانون الثاني 2025 أعلنت وزارة الإدارة المحلية عن وظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، وكان من بين الشهادات المطلوبة بكالوريوس محاسبة. تقدّم أردنيون مؤهلون وانتظروا طويلًا، لكن دون نتيجة.

اليوم، وبعد ستة أشهر، نفاجأ بإعلان جديد لنفس الوظيفة، لكن مع حذف تخصص المحاسبة، وإضافة الهندسة المدنية أو الصناعية والتطوير الحضري، ورفع الراتب من نحو 2000 دينار إلى 5000 دينار!

أسأل بصوت الشعب: هل هذا تعديل طبيعي أم أن الوظيفة أصبحت مفصّلة على مقاس شخص بعينه؟!

هل هذه هي العدالة والشفافية في التعيينات القيادية؟

دولة الرئيس… وين رايحين؟!”


