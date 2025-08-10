يزن النعيمات وعلي علوان سفيرين للعلامة التجارية للبنك الأردني الكويتي

وطنا اليوم-أعلن البنك الأردني الكويتي عن توقيع اتفاقية شراكة وطنية مع نجمي المنتخب الوطني لكرة القدم، يزن النعيمات وعلي علوان، ليصبحا رسمياً سفيرين للعلامة التجارية ووجهين إعلاميين للبنك على مدار عام كامل، ولينضما إلى عائلة فلل الأندلسية كقاطني المشروع، في خطوة تعكس توجه البنك نحو توسيع حضوره بين فئة الشباب ودعم النماذج الوطنية المؤثرة.

وعقب توقيع الاتفاقية، أعربت مدير رئيسي التسويق والتواصل المؤسسي في البنك الأردني الكويتي هدى حجازي، عن اعتزازها بانضمام النجمين يزن النعيمات وعلي علوان إلى عائلة البنك الأردني الكويتي كسفيرين لعلامته التجارية ومالكين لمشروع فلل الأندلسية السكني المملوك بالكامل من البنك. مشيرةً إلى أن “هذه الشراكة تعبّر عن ثقة البنك العميقة بالشباب الأردني وبالرياضة كمنصة للتغيير، وتُجسد التزامه المستمر بدعم قصص النجاح الوطنية التي تلهم الجيل المقبل وتمنحه الأمل والإيمان بالتميز.”

وأوضحت حجازي أن اختيار النجمين جاء انطلاقاً من مكانتهما كنموذج للرياضي الأردني الطموح، وتتويجاً لمسيرتهما اللافتة على المستويين المحلي والعالمي، لافتةً إلى أن هذه الشراكة تمثّل نقلة نوعية في العلاقة بين المؤسسات المالية وصناع التأثير، وهي علاقة قائمة على الرؤية المشتركة نحو تمكين الشباب وإحداث أثر ملموس ومستدام في المجتمع.

من جانبه، قال نجم كرة القدم الأردنية يزن النعيمات : “نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الصرح الوطني الرائد، البنك الأردني الكويتي، حيث يتجاوز هذا التعاون مجرد الدعم الرياضي؛ ليمثل رسالة قوية من البنك لتمكين الشباب الأردني وتحقيق طموحاتهم، ليس فقط في الملاعب بل في كافة مجالات الحياة، موضحاً أن اختياره ليصبح سفيرا للبنك، هو شهادة يعتز بها، ويتطلع أن يكون خير ممثلٍ لهذه الثقة وهذا التوجه الإيجابي.

بدوره أعرب علي علوان، عن حماسه العميق لهذه الشراكة التي تُعد تجسيداً حقيقياً لالتزام البنك الأردني الكويتي بمسؤوليته المجتمعية تجاه الرياضة والرياضيين في الأردن. معرباً عن أمله في العمل مع البنك لإلهام الأجيال القادمة وتحفيزهم على تحقيق التميز، سواء في المجال الرياضي أو في حياتهم الشخصية.