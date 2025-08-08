سندويتشات الأسبوع .. الطبّال وعازف البيانو

بقلم: د. ذوقان عبيدات

(١)

*الطبّال وعازف البيانو*

أعجبتني المقالة التي تحدثت عن الطبال، مع أنها لم تعجِب آخرين.

فالطبال فنان بصوت عالٍ، وهو وزير إعلام الفرقة الموسيقية.والطبل لا ينطق إلّا بالضرب بعصًا غليظة. ومع أن الطبال ضابط إيقاع ، إلّا أن إطلاقه وحده دون عازفين آخرين لا يحدث سوى دبدبة مزعجة، دون أي فائدة.

تعلمنا في الطفولة أنّ طفلًا طلب من والده أن يشتري له طبلًا!

قال الأب: أخاف أن تزعجني!

قال الطفل: لا تخف! لن أطبّل به إلّا وأنت نائم!!

الطبال يضرب ب”دَبَسَة”. بينما يعزف “البيانيست “. بأنامل رقيقة! البيانو ينتج عن الحب، والطبل ينتج عن “دبّ الصوت”.

فهل نحتاج “بيانو”، أو عازفَ عود، أم ضاربً دفٍّ، وضاربَ طبل؟

المايسترو الناجح يحتاج الجميع!

والطبال وحده يزعج فقط! فما بالك حين يكون لدينا فريق طبالين دون أي عازف بل دون مايسترو؟

(٢)

*أبناء ذوقان الهنداوي*

قام أبناء المرحوم بعمل نضالي جليل، فأعادوا طباعة كتاب القضية الفلسطينية، إسهامًا منهم في تكريم ذكرى والدهم، وتقديم مادة نضالية للشعب الفلسطيني، والشعوب العربية في هذا الزمن المتراجع!

قرّروا إشهار الكتاب في احتفال ضخم في بلدة النعيمة في ذكرى وفاته! مرّت أيام وأسابيع وشهور،

ولم نعد نسمع شيئًا.

لعلّه خيرٌ!!

(٣)

*الحداثة السائلة والمواطَنة*

باحثة أردنية اسمها سمر الشهوان، أصدرت كتابًا بعنوان: الحداثة السائلة والمواطنة! قدمت توصيفات دقيقة لمفاهيم غاية في التعقيد. أخذت منها أو عنها، أن الحداثة الصلبة ارتبطت بمعطيات عديدة، مثل،

المواطنة، والمسؤولية والمشاركة، والإسهام في القضايا العامة، بينما يرتبط مفهوم الحداثة السائلة بالفردية، والحرية، وضعف المسؤولية.

أوضحت الشهوان أن شبابنا يعيشون مرحلة السيولة، أو ما بعد الحداثة!

فهل يعي مسؤولو الشباب ذلك؟

بل هل يعرفون شبابنا؟

شو رأيكم؟

(٤)

لم يتحدث عنهم أحد!

أحسن وزير التربية صنعًا أنه لم يقع تحت إغراء المؤتمر الصحفي. قام بالواجب أحد المسؤولين. وكالعادة ذكّرنا بنسبة النجاح، ولم يذكرنا بنسبة الفشل!

ذكّرنا بالحفّاظ العشرة آل٩٩،٩٩.دون أن يذكرنا بآل ٩٨ الذين عانوا قهر الوصول إلى ٩٩.

لم يذكر أحد أن حوالي ٨٠ ألف طالب عانوا من عدم النجاح.

ولم يذكر أحد تفسيرًا لنسب النجاح، أو لعدم تأثير المناهج الجديدة على نسب النجاح! قدمت الوزارة بيانات غير مفيدة لأي باحث! لم نعرف لماذا غاب حُفّاظ المدارس الخاصة عن آل ٩٩،٩٠. المهم كانت نسبة نجاح الوزارة ١٠٠٪؜.

(٥)

*تعديل أم تبديل؟*

التعديل الوزاري يحدث اهتزازًا في” الوزارة”.وقد يجعل الوزير أكثر حرصًا على النجاح. لكن هل ما حصل تعديل أم تبديل؟

التعديل يتطلب تعديلًا في أساليب الاختيار! نحن اخترنا عددًا من آل الوزير واكتشفنا أن أكثر من ثلث خياراتنا كانت غير دقيقة! ومع ذلك استبدلناهم بالطريقة نفسها.

وقديمًا قالوا: ليس من الذكاء استخدام الأسلوب نفسه والحصول على نتائج مختلفة!

ومع ذلك، اخترناهم تقنيين! فهل الوزير موظف تقني؟

فهمت عليّ؟!!