الأولى على الفرع الزراعي بالمملكة: أحلم بدراسة الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:بفرحة غامرة، استقبلت الطالبة رغد محمود راشد بسيوني، من مدرسة “إزمالية الثانوية للبنات” نبأ حصولها على المركز الأول على مستوى المملكة في الفرع الزراعي لامتحان شهادة الثانوية العامة، بمعدل بلغ 98.%.

وقالت: “هذا الإنجاز الكبير لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة جهد ومثابرة على مدار العام الدراسي”.

وكشفت “رغد عن سر تفوقها قائلة: “التنظيم كان مفتاح نجاحي كنت أحرص على وضع جدول يومي للدراسة، أوزع فيه المواد المختلفة على ساعات محددة، وأخصص وقتاً كافياً للراحة وممارسة هواياتي”.

​وأوضحت أنها تدرس بحسب طموحها وتؤمن بأهمية أخذ فترات استراحة قصيرة لتجديد نشاطها الذهني، “كنت أدرس حوالي 10 ساعات يومياً، لكنها كانت ساعات مركزة وفعالة، كنت أخذ وقت استراحة لأبتعد عن الكتب وأمارس شيئاً أحبه، مثل الرسم وكتابة خواطر ومساعدة والدتي في المنزل”.

​وأشارت رغد إلى أن كون اللواء يتميز بالزراعة هو ما دفعها لاختيار هذا الفرع منذ البداية للخبرة التي لديها وأيضا كون والدتها مهندسة زراعية والان ستقدم على الذكاء الاصطناعي وتطمح الآن إلى تحقيق حلمها بدراسة .

​تقول “رغد ” بحماس لطالما أحببت العمل في مجال الذكاء الأصطناعي، خاصة وأننا في منطقة الأغوار التي تشتهر بكونها سلة غذاء الأردن ، أرغب في أن أصبح مهندسة في الذكاء لأساهم في تطوير قطاعنا الزراعي باستخدام أساليب حديثة، وأقدم خبرتي لمزارعي المنطقة لتحسين جودة محاصيلهم وزيادة إنتاجهم هدفي هو خدمة وطني من خلال المجال الذي أحبه”.

​وفي الختام ، وجهت “غد” رسالة شكر لعائلتها ومعلماتها ومديرة المدرسة، مؤكدة أن دعمهم وثقتهم كانا الدافع الأكبر لها لتحقيق هذا النجاح.

​لم تكن فرحة الأم أقل من فرحة ابنتها وهي كانت ايضا معلمتها كونها مهندسة زراعية تعمل في المدرسة ، حيث عبرت عن مشاعرها قائلة: منذ طفولتها، كانت رغد مجتهدة وملتزمة بدراستها كنا على ثقة تامة بقدراتها وإصرارها على تحقيق حلمها كنا نوفر لها بيئة هادئة ومناسبة للدراسة، وندعمها نفسياً ومعنوياً في كل خطوة هذا النجاح هو فرحة لنا جميعاً والزميلات وكادر المدرسة والتربية ، ونتمنى لها كل التوفيق في المرحلة الجامعية.

​دعم الأب: “فخر الأردن”

​من جانبه، عبر والد رغد محمود راشد بسيوني، عن فخره العميق بابنته، قائلاً: “رغد لم تكن فقط فخر عائلتها، بل هي فخر لمديرية الأغوار الشمالية والأردن بأكمله، نحن مؤمنون بأنها ستواصل طريق النجاح، وستكون مثالاً يحتذى به في التفوق العلمي والأخلاقي نسأل الله أن يوفقها في حياتها القادمة، ويحقق لها كل ما تصبو إليه”.

​مدير التربية: نجاح رغد يعكس جودة التعليم في الأغوار الشمالية

من جانبه، أشاد مدير تربية الأغوار الشمالية الدكتور مالك عمايرة، بالتفوق الذي حققته الطالبة رغد، قائلاً: “نجاحها يعكس جودة التعليم المقدم في مدارس المديرية، وجهود الكوادر التدريسية والإدارية المتميزة ونحن نفخر بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازات المديرية، ونتمنى لجميع طلبتنا التوفيق في مسيرتهم التعليمية”.