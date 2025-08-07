بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العسكريين الإثنين المقبل

وطنا اليوم:أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية/ فرع المكرمة الملكية السامية، أنه سيبدأ استقبال طلبات الاستفادة من بعثات المكرمة الملكية السامية لأبناء وبنات العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية اعتباراً من الساعة العاشرة من يوم الإثنين الموافق 11 آب 2025 ولغاية نهاية يوم الثلاثاء الموافق 19 آب 2025 على الموقع الإلكتروني (demc.jaf.mil.jo).

ودعت الراغبين بالابتعاث على نفقة المكرمة الملكية السامية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم تقديم طلب لوحدة تنسيق القبول الموحد، كما يجب على الطالب التقدم بطلب الاستفادة من بعثات المكرمة الملكية السامية والاطلاع على شروط وتعليمات الابتعاث والفئات المستفيدة من البعثة وشروطها وكيفية الدخول إلى الموقع الإلكتروني والدفع الإلكتروني عبر تطبيق ( efawateercom) عن طريق الموقع أعلاه.

وللغايات الاستفسار عن طلبات المكرمة الملكية السامية والاستفسارات المتعلقة بمجانية التعليم (الجسيم) وأي استفسارات متعلقة بمعاملات الابتعاث تم استحداث منصة الكترونية على الرابط التالي (edcm.jaf.mil.jo/ords/r/mkr/ask) كما تم تخصيص مقسم الكتروني لنفس الغاية على الرقم (5669000-06) وسيتم الإجابة على استفساراتكم من الساعة 0800 وحتى الساعة 1500 خلال ساعات الدوام الرسمي وسيتم تفعيله بنفس التاريخ أعلاه