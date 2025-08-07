أسماء أوائل تخصصات امتحان الثانوية العامة التوجيهي

وطنا اليوم:بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” 62.5%، وفق ما أعلن مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، الخميس.

الفرع العلمي

– جود أديب صفوان الصفدي معدل 99.75% في الفرع العلمي من مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز/ الزرقاء الأولى.

– عبدالله سامي محمد أبو عمر على معدل 99.25%، مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز/ الزرقاء الأولى.

– سيرين حسني عبدالله الطعاني معدل 99.55%، من مدارس بيت راس الثانوية الشاملة للبنات/ قصبة إربد.

– عبدالله منصور عبدالسلام الصرايرة بمعدل 99.5%، من أكاديمية الاحتراف الدولية / ماركا.

– لينا محمود الحاج بمعدل 99.4% من مدرسة الحكمة/ إناث/ قصبة عمان.

– لمار محمد عبدالمعطي خرمة على بمعدل 99.4%، من مدارس الحصاد التربوي/ إناث / القويسمة.

– لارا أحمد عبدالله الجراح بمعدل 99.35%، من مدرسة المزار الثانوية الشاملة المختلطة/ المزار الشمالي.

– أحمد بيان جميل محمود بمعدل 99.3%، من مدرسة العمرية الثانوية/ ذكور / لواء الجامعة.

– أيهم نزيه خليل أبو الشيخ بمعدل 99.25%، من مدرسة الاتحاد الثانوية/ بنين / لواء الجامعة.

– زيد أنس محمود أبو شيخة بمعدل 99.25%، من مدرسة رشيد طليع الثانوية للبنين/ لواء الجامعة.

الفرع الأدبي

– فرح غالب ابراهيم الفقه على المركز الأول لفرع الأدبي بمعدل 99.25%،

– أمامة إبراهيم جبريل على المركز الثاني بمعدل 99.15%.

– يونس محمد يوسف ريان 99.15%

– يارا رائد سامي حسنين 99.1%

– راما منذر كفافنة 98.95%

– سارة محمود عبدالرحمن محمد 98.95%

– مي حسان الزعيم 98.8%

– رؤى سفيان عايد دعيس 98.8%

– سمر موفق مفلح المفلح 98.8%

– تسنيم محمد طلب 98.8%

الفرع الشرعي

– عمرو مشه بمعدل 96.95% مدرسة أبو بكر الصديق الشرعية الثانوية للبنين قصبة عمان.

– علي خليل سليمان المواجده بمعدل 96.35% مدرسة أبو بكر الصديق الشرعية الثانوية للبنين قصبة عمان

– محمد نور عدنان محمد الحسن بمعدل 94.75% مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للعلوم الشرعية قصبة إربد.

الفرع الصناعي

– عبدالرحمن باسل قشلان بمعدل 98.85% مدرسة الحصاد التربوي / ذكور مديرية القويسمة.

– دينا الخطيب بمعدل 98.45% مدرسة أكاديمية ساندس الوطنية / إناث مديرية الجامعة.

– سمية خضر بمعدل 98.45% مدرسة أكاديمية ساندس الوطنية / إناث مديرية الجامعة.

الفرع الزراعي

– رغد بسيوني بمعدل 98% من مدرسة الزمالية الثانوية للبنات/ مديرية الأغوار الشمالية.

– عبدالحكيم أبو صالحه بمعدل 97.70% من مدرسة حسن الكايد الثانوية المهنية الشاملة للبنين/ مديرية جرش

– هيا الحوامدة بمعدل 97.65% مدرسة النزهة الثانوية الشاملة للبنات/ مديرية ماركا

الفرع الفندقي

– مايا البيره بمعدل 98.65% مدرسة البيادر المهنية الثانوية الشاملة للبنات مديرية/ وادي السير

– محمد عليان بمعدل 98.50% مدرسة رشيد طليع الثانوية للبنين/ مديرية لواء الجامعة

– سيف الدين الشاعر بمعدل 98.30% مدرسة مظهر أرسلان الثانوية الشاملة للبنين/ مديرية الزرقاء الأولى

الفرع المنزلي

ساره أبو عرجة بمعدل 99.10% مدرسة ايدون الثانوية الشاملة للبنات/ مديرية بني عبيد

دينا التركي بمعدل 99% مدرسة اكاديمية ساندس الوطنية / إناث مديرية الجامعة

آيه حسين بمعدل 98.70% مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المهنية للبنات/ مديرية قصبة عمان