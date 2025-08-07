بنك القاهرة عمان
وزارة التربية تعلن نسب النجاح في امتحانات التوجيهي

9 ثواني ago
وطنا اليوم:بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة “التوجيهي” 62.5%، وفق ما أعلن مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، الخميس.
وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، خلال المؤتمر الصحفي، إن عدد الناجحين بلغ 118635 طالبا ناجحا ممن تقدموا لامتحان الثانوية العامة.
وأشار شحادة إلى أن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت 70.8%، فيما وصلت النسبة في الفرع الأدبي إلى 54.4%. وفي الفرع الشرعي وصلت نسبة النجاح إلى 68.8%.
وأضاف أن عدد الناجحين في المسار الأكاديمي بلغ 76,847، بنسبة 62.4%، فيما بلغ عدد الناجحين في المسار المهني 10,866، بنسبة نجاح 65%. وبذلك بلغت نسبة النجاح في المسارين معا 62.7%.


