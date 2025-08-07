ارتياح واسع بين طلبة التوجيهي لامتحان التربية الإسلامية

وطنا اليوم:عبر اغلب طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) بنظامه الجديد (طلبة الصف الحادي عشر (جيل 2008)) عن ارتياحهم لامتحان الثقافة الاسلامية الذي تقدموا له اليوم الخميس.

وقال اغلب الطلبة ان امتحان اليوم بين سهل وسهل جدا.

الامتحان الأخير ..

وتقدّم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، من طلبة الصف الحادي عشر (جيل 2008)، الخميس، لآخر امتحانات الدورة الحالية، بمبحث التربية الإسلامية.

وبلغ عدد المشتركين في هذه الدورة قرابة 136 ألف طالب وطالبة، موزعين على 585 مركزا امتحانيا يتضمن 1305 قاعات في مختلف المحافظات، إضافة إلى 20 طالبا في مراكز تأهيل الأحداث والإصلاح، و11 طالبا في مركز الحسين للسرطان.

وهذه أول دورة تُعقد وفق النظام الجديد الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الامتحانات وتحسين جودة التعليم وتخفيف الأعباء النفسية على الطلبة وأسرهم.

وشملت الامتحانات 4 مباحث رئيسة هي؛ اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، والتي تم تخصيصها بنسبة 30% من معدل الثانوية العامة، وفق النظام المعتمد