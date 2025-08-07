بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

انطلاق الفعاليات التحضيرية لجولة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون الأردن 2025 برعاية رسمية وشراكات وطنية

18 دقيقة ago
انطلاق الفعاليات التحضيرية لجولة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون الأردن 2025 برعاية رسمية وشراكات وطنية

وطنا اليوم:شهدت المملكة الأردنية الهاشمية مساء أمس انطلاق الفعاليات التحضيرية لجولة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون – شابتر الأردن، والتي ستقام بتاريخ 19 أيلول 2025، تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي عبد السلام المجالي، وبإشراف مديرية الأمن العام ممثلة بالمعهد المروري الأردني، وبالشراكة مع شركة زين الأردن وشركة سامسونج إلكترونيكس – المشرق العربي، إضافةٍ إلى عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية الداعمة.
وفي خطوة هادفة إلى تعزيز السياحة المحلية والإقليمية، تركز هذه الجولة هذا العام على تسليط الضوء على المعالم السياحية البارزة في المثلث الذهبي الذي يضم العقبة، البتراء، ووادي رم.
ومن الجدير ذكره أن مجموعة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون – الأردن، التي تأسست عام 2009، لا تقتصر أنشطتها على تنظيم الرحلات السياحية فحسب، بل تشمل أيضًا مبادرات خيرية وخدمة المجتمع، مثل تمكين المرأة ودعم الأسر الأقل حظًا، وهو ما يضفي طابعًا أسريًا فريدًا على نشاطات المجموعة.
ويضم الشابتر حاليًا 592 عضوًا من مالكي دراجات هارلي ديفيدسون وسيدات هارلي الأردن، الذين يشاركون بفاعلية في تعزيز قيم التلاحم والتنوع.
كما تسعى المجموعة من خلال هذه الجولة إلى إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمع المحلي وتعزيز صورة الأردن كوجهة سياحية مميزة على الخارطة العالمية.
-انتهى-


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:03

ارتياح واسع بين طلبة التوجيهي لامتحان التربية الإسلامية

15:51

مبارك آل بني ملحم

15:33

رسمياً.. إليك رابط نتائج التوجيهي 2025 في الأردن

15:15

بحمولة 60 طنا.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية جديدة على غزة

15:13

الكرملين يعلن عن قمة بين ترامب وبوتين خلال أيام

15:07

وزارة الإدارة المحلية توجه البلديات لاتخاذ إجراءات وقائية خلال موجة الحر

15:03

البكار يوجه بزيارات تفتيشية للتأكد من بيئة عمل آمنة للعمال خلال موجة الحر

14:56

إسرائيل تعتمد 3 مخططات لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

14:53

جلسة نقاشية نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية في “الطفيلة التقنية” حول الآفاق والفرص في الحياة السياسية للطلبة عند الانضمام إلى الأحزاب السياسية

14:18

بعد سوزي الأردنية.. الداخلية المصرية تتهم التيك توكر مداهم بغسل 65 مليون جنيه

14:13

الخارجية النيابية تؤكد عمق العلاقات الأردنية البريطانية وتدعو لوقف الحرب على غزة

14:10

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يجري عدد من العمليات الجراحية النوعية

وفيات
وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقاي