بنك القاهرة عمان
بحمولة 60 طنا.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية جديدة على غزة

49 دقيقة ago
بحمولة 60 طنا.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية جديدة على غزة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، عملية إنزال جوي جديدة لإيصال مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة، من خلال ست طائرات، اثنتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، بالإضافة إلى طائرتين من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة بلجيكا، محمّلة بنحو (60) طناً من المواد الإغاثية.
وبذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى ( 144) إنزالاً جوياً، و(303) إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها ( 439) طناً منذ عودة الإنزالات الجوية


