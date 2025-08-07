المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يجري عدد من العمليات الجراحية النوعية

وطنا اليوم:أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /7، عدد من العمليات الجراحية النوعية لأطفال يعانون من تشوهات خَلقية في سقف الحلق وشق الشفة الأرنبية لأطفال من (3) أشهر الى(3) أعوام.

وقال قائد قوة المستشفى: إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة، أجرت الطواقم الطبية عمليات جراحية نوعية من خلال كوادر طبية وتمريضية متخصصة من ذوي الخبرات والكفاءات”

وبيّن اخصائي اول جراحة الوجه والفكين، أن الاطفال يعانون من سوء التغذية وعدم القدرة على البلع واعتمادهم الكامل على مادة الحليب الصناعي مما يشكل عبء كبير على الأهل، كما ساهم حرمانهم من تلقي العلاج في الأعمار المناسبة في ظل عدم وجود كوادر متخصصة لمثل هذه الحالات المعقدة، مضيفاً أنه تم تدريب أطباء من مجمع ناصر الطبي داخل غرفة عمليات المستشفى بهدف التعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وأضاف أن شدة الحالات المرضية التي أجريت تراوحت ما بين المتوسطة والشديدة، تضمنت التشخيصات مثل الحنك المشقوق الواسع وثنائي الجانب وشق الشفة الأرنبية الكاملة، كما زاد تعقيد هذه الحالات تأخر الأهل ببدء الاجراءات التحضيرية للعملية بسبب الظروف الحاصلة بالقطاع.

بدورهم عبر ذوو الاطفال عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني، وبما يقدمه المستشفى من خدمات طبية وعلاجية للأهالي في قطاع غزة.