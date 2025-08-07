بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يجري عدد من العمليات الجراحية النوعية

22 ثانية ago
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يجري عدد من العمليات الجراحية النوعية

وطنا اليوم:أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /7، عدد من العمليات الجراحية النوعية لأطفال يعانون من تشوهات خَلقية في سقف الحلق وشق الشفة الأرنبية لأطفال من (3) أشهر الى(3) أعوام.
وقال قائد قوة المستشفى: إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة، أجرت الطواقم الطبية عمليات جراحية نوعية من خلال كوادر طبية وتمريضية متخصصة من ذوي الخبرات والكفاءات”
وبيّن اخصائي اول جراحة الوجه والفكين، أن الاطفال يعانون من سوء التغذية وعدم القدرة على البلع واعتمادهم الكامل على مادة الحليب الصناعي مما يشكل عبء كبير على الأهل، كما ساهم حرمانهم من تلقي العلاج في الأعمار المناسبة في ظل عدم وجود كوادر متخصصة لمثل هذه الحالات المعقدة، مضيفاً أنه تم تدريب أطباء من مجمع ناصر الطبي داخل غرفة عمليات المستشفى بهدف التعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً.
وأضاف أن شدة الحالات المرضية التي أجريت تراوحت ما بين المتوسطة والشديدة، تضمنت التشخيصات مثل الحنك المشقوق الواسع وثنائي الجانب وشق الشفة الأرنبية الكاملة، كما زاد تعقيد هذه الحالات تأخر الأهل ببدء الاجراءات التحضيرية للعملية بسبب الظروف الحاصلة بالقطاع.
بدورهم عبر ذوو الاطفال عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني، وبما يقدمه المستشفى من خدمات طبية وعلاجية للأهالي في قطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:08

الأمن يكرر تحذيراته من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي

14:03

جامعة البترا توقّع اتفاقية لاستحداث دبلوم في الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

14:01

يوم طبي مجاني في صيدلية معاوية طبربور

13:56

الاقتصاد الرقمي تنهي تطوير مناهج المهارات الرقمية لكافة الصفوف المدرسية

13:51

نائب عام عمان يتسلم قائمة بـ33 شخصا وأصحاب حسابات يمارسون الصحافة دون صفة قانونية

12:53

السعايدة يتفقد جاهزية النظام الكهربائي خلال موجة الحر

12:46

المومني : عمليات التفتيش الإسرائيلية تؤخر وصول شاحنات المساعدات إلى غزة

12:38

الزراعة تحدد قيمة دعم فائض إنتاج البندورة وآلية الصرف خلال أيام

12:35

الهويات المتقاطعة والحاجة إلى المصالحة في بلاد الشام والعراق

12:33

بعد إشادته بالمهرجان .. المجالي يُثير الاستغراب بهجوم مفاجئ على إدارة جرش

12:29

مدعي عام عمان يوقف 5 اشخاص بقضية الاعتداء على الصحفي الحباشنة

12:20

العمل: لا إعفاءات من غرامات أو رسوم التصاريح للعمالة المخالفة

وفيات
وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقاي