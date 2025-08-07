بنك القاهرة عمان
السعايدة يتفقد جاهزية النظام الكهربائي خلال موجة الحر

وطنا اليوم:تابع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، من مركز المراقبة والطوارئ التابع للهيئة، مدى جاهزية النظام الكهربائي ومستوى التزام شركات التوزيع بتنفيذ خطط الطوارئ لمواجهة ارتفاع الأحمال في ظل الموجة الحارة التي تشهدها المملكة، وأشاد بالجهود المبذولة لضمان موثوقية التزويد واستمراريته، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استمرارية تزويد الخدمة بكفاءة في جميع مناطق المملكة، خاصة في محافظات الجنوب والأغوار.
وأكد السعايدة أن الهيئة، عبر مركز المراقبة والطوارئ الذي يعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة، وكوادرها المختصة في الميدان، تواصل تنفيذ دورها الرقابي لضمان استمرارية التيار الكهربائي والاستجابة الفورية لأي أعطال قد تحدث، من خلال تنسيق مستمر مع شركات الكهرباء. ودعا في هذا السياق الشركات إلى تعزيز جاهزيتها الميدانية ومواصلة تكثيف حملات التوعية بأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأحمال.
وفي جانب السلامة العامة، أكدّ السعايدة على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ذروة النهار، كما حث المواطنين على الاستخدام الأمثل لأجهزة التبريد والاعتماد على بدائل أقل استهلاكًا للطاقة، بما يسهم في ضبط استهلاك الكهرباء وتفادي الانتقال إلى الشرائح الأعلى وانعكاسها على الفاتورة. داعيًا إلى التواصل مع مراكز الخدمة أو مركز الطوارئ للإبلاغ عن أي أعطال، ومؤكداً جاهزية فرق الهيئة للتعامل الفوري وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.


