البنك الأردني الكويتي يُعلن عن أسماء الرابحين بجوائز حساب التوفير – الجوائز النصف سنوية لعام 2025

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن أسماء عملائه الخمسة الرابحين بالجائزة النصف سنوية والتي تبلغ قيمتها 50 ألف دينار أردني لكل منهم ضمن برنامج حساب التوفير-الجوائز للعام 2025، في احتفال مميز أقيم في مطعم “دار نعمة” – جبل القلعة.

وقد فاز بالجوائز النقدية القيّمة كل من رامي غنيم، ايرينا افيرينوس، نارينا زنداقي، سمير باكير، وضياء الدين أبو شرار بواقع 250 ألف دينار. حيث أعرب الرابحين بالجوائز النصف سنوية عن سعادتهم البالغة بالفوز بهذه الجائزة، وأكدوا على ثقتهم بخدمات البنك المتميزة.

ويُعد برنامج حساب التوفير- الجوائز أحد البرامج الرائدة التي أطلقها البنك الأردني الكويتي بهدف مكافأة العملاء، وترسيخ ثقافة الادخار، بالإضافة إلى تحفيزهم على التخطيط المالي السليم، حيث يوفر البرنامج فرصاً منتظمة للربح بجوائز نقدية مجزية على مدار العام، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى التي تعزز من تجربة العميل المصرفية.

ويمتاز البرنامج للعام 2025 بتقديم جوائز يومية لـ 5 رابحين بقيمة 1,000 دينار لكل منهم، جائزة أسبوعية لرابح واحد بقيمة 5,000 دينار، جائزة شهرية لرابح واحد بقيمة 9,999 دينار، جائزة ربع سنوية لرابح واحد بقيمة 25 ألف دينار، والجائزة النصف سنوية لـ 5 رابحين بقيمة 50 ألف دينار لكل منهم، والتي جرى السحب عليها في بداية شهر تموز، وجائزة نهاية العام لرابحين اثنين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما وسيجري السحب عليها في نهاية شهر كانون الأول، بالإضافة إلى أن الجوائز اليومية في شهر كانون الأول ستصبح بقيمة 9,999 دينار سيجري السحب عليها لرابح واحد يومياً.

وفي هذا السياق، يشجع البنك العملاء الحاليين والجدد على فتح أو تغذية حسابات التوفير- الجوائز الخاصة بهم للدخول في السحوبات القادمة، والاستفادة من فرص الربح بجوائز نقدية.

كما يوفر البنك خياراً لفتح الحسابات وتغذيتها من خلال تطبيق البنك الأردني الكويتي (JKBMobile)، الذي يتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفية بكل سهولة من أي مكان وفي أي وقت.