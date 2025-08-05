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المياه: ضبط حفارة مخالفة في منطقة السخنة

25 ثانية ago
المياه: ضبط حفارة مخالفة في منطقة السخنة

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه، إنه بناء على حملة البحث والتحري التي تنفذها كوادر الرقابة الداخلية في السلطة، ومديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية والحفر في جميع مناطق المملكة، وردت معلومات الاثنين عن وجود عملية حفر بئر مخالف في منطقة السخنة – الهاشمية بمحافظة الزرقاء.
وأضافت الوزارة أنه بالتنسيق مع مديرية الأمن العام لتأمين الحماية اللازمة لضبط الحفارة المخالفة، تم تسيير حملة أمنية لمرافقة الفرق التفتيشية التابعة للوزارة إلى الموقع، حيث جرى ضبط الحفارة أثناء قيامها بحفر بئر مخالف، وتم إيداعها لدى مديرية المشاغل، كما تم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية، وحجز الحفارة.
وأشارت إلى أن الحفارة الكهربائية تعمل على سيارة كهربائية يتم التحكم بها إلكترونيًا، وتحتوي على كاميرا مراقبة تستخدم أثناء الحفر المخالف، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وردم البئر المخالف.
وأكدت الوزارة على ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي مخالفات تتعلق بالاعتداء على مصادر المياه في جميع المناطق، مشددة على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي اعتداء على حقوق المواطنين المائية.


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