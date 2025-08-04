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النائب حسين كريشان يشكر شركة مناجم الفوسفات

19 ثانية ago
النائب حسين كريشان يشكر شركة مناجم الفوسفات
وطنا اليوم:كل الشكر والتقدير لشركة مناجم الفوسفات الأردنية ممثلة برئيسها معالي الدكتور محمد الذنيبات والمدير التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد على دعمها المالي الكبير بقيمة 16 مليون دينار، والذي كان له الدور الأساسي – بعد فضل الله – في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق معان – المدورة فلولا هذا الدعم الكريم لما رأى هذا المشروع الحيوي النور في هذا الوقت.
كما نتوجه بالشكر لوزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلة بمعالي الوزير المهندس ماهر أبو السمن، ولكافة الكوادر الهندسية والفنية والإدارية التي تابعت تنفيذ المشروع وبذلت جهودًا كبيرة للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة قبل الموعد المحدد.
هذا الطريق يشكّل شريانًا استراتيجيًا يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية ويخدم الحركة التجارية والسياحية وحركة المعتمرين والحجاج والمغتربين الأردنيين، مما يجعل تطويره أولوية وطنية،ومع شكرنا وتقديرنا، نأمل أخذ بعض الملاحظات بعين الاعتبار في المراحل القادمة، خاصة فيما يتعلق بجودة التنفيذ ومتابعة أعمال الصيانة والإشراف الدقيق نظرًا لما يشهده الطريق من حركة مستمرة لشاحنات ذات أحمال ثقيلة.
راجين من الجميع التعاون لاستكمال المشروع بأعلى جودة ممكنة حفاظًا على السلامة العامة واستدامة البنية التحتية.

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