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افتتاح سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في المفرق

دقيقة واحدة ago
افتتاح سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في المفرق

وطنا اليوم:افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة اليوم سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية الجديد في المفرق بحضور عدد من نواب وأعيان المحافظة ومحافظها وعدد من المسؤولين فيها
وتم إقامة السوق الجديد بهدف تلبية احتياجات المنطقة من مختلف السلع والمحافظة على استقرار الأسعار
وقد جال القضاة والحضور على مرافق السوق واطلع على وفرة السلع واسعارها والاستماع الى ملاحظات ومطالب عدد من المتسوقين حيث سيقوم السوق خلال هذا اليوم ويوم غدا بالبيع بتخفيضات تبلغ 10 % على كافة السلع لخدمة أبناء المنطقة


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