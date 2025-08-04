بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

النيابة العامة توعز بملاحقة مطلقي العيارات النارية مع قرب نتائج التوجيهي

46 ثانية ago
النيابة العامة توعز بملاحقة مطلقي العيارات النارية مع قرب نتائج التوجيهي

وطنا اليوم:أوعز رئيس النيابة العامة نايف السمارات إلى النواب العامين في مختلف محافظات المملكة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يخالف القوانين بالتزامن مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة وموسم الأفراح الصيفيّة.
وأكد البلاغ ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأفراد الضابطة العدلية، كل حسب اختصاصه، لضبط مطلقي العيارات النارية ومغلقِي الطرق بالحواجز، وفتح التحقيقات اللازمة بحقهم وعدم التهاون في إنفاذ القانون.
وشدد البلاغ على تفعيل أحكام المواد ذات العلاقة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، والمواد القانونية المتعلقة بالأفعال المشار إليها بما فيها المواد الواردة في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، وبما يضمن الحفاظ على الأمن والسلامة العامة خلال هذه المناسبات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:22

مياه الديسي بعد ١٢ عاما من بدء الضخ؟

10:21

رمضان الرواشدة يحفر كلماته على ضفتي النهر

10:18

الطاقة والمعادن : تركيب 2,5 مليون عداد ذكي في المملكة

10:10

منتجون: منع تصدير ثمار الزيتون يحافظ على الأمن الغذائي ويخدم المستهلك المحلي

10:00

الأردن يستضيف أولمبياد الكيمياء العربي

09:58

سفاراتنا في الخارج… رمز وطن ….لا يسمح لأحد أن يُنال منه

09:57

قرابة 291 ألف زائر لمدينة البترا خلال 7 شهور

09:50

أجواء صيفية عادية الاثنين والثلاثاء وارتفاع الحرارة نهاية الأسبوع

09:46

تجارة عمان تصدر 22674 شهادة منشأ خلال 7 أشهر

09:43

الصبيحي : الضمان بخير بمنطق الفاهم لا بمنطق الباصم

09:40

بيان صادر عن الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

09:38

بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة الأردن يشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي EDUGATE في مصر

وفيات
وفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوانوزير التعليم العالي محافظة وأسرة الوزارة ينعون وفاة الزميل محمد فوزي أبوزينهوفيات الجمعة 1-8-2025وفيات الخميس 31-7-2025