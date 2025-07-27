زين كاش الراعي البلاتيني لفعالية “اليوم الأولمبي” في جرش

وطنا اليوم:قدّمت شركة زين كاش رعايتها البلاتينية لفعالية “اليوم الأولمبي العالمي”، الذي أُقيم بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية، المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، في محافظة جرش.

وجاءت رعاية زين كاش لهذه الفعالية التزاماً منها بدعم قِطاع الرياضة المحلي والفعاليات الرياضية، للمساهمة في الارتقاء بالقِطاع وتطوير الكفاءات والخبرات في المجال الرياضي، وإيماناً منها برفع نسبة الوعي بالصحة وأهمية ممارسة الرياضة وتأثيرها الإيجابي على الصحة الجسدية والعقلية والرفاهية وتشجيع الأفراد على ممارستها بشكل دائم، حيث تلتزم زين كاش برعاية العديد من الفعاليات الرياضية التي تُقام في المملكة كدوريات كرة القدم وكرة السلّة في عدد من المدارس والمُشاركة برعاية الأنشطة والأحداث الرياضية المختلفة.

وانطلقت الفعالية التي تُقام سنوياً إحياءً لذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية عام 1894، التي مثلّت انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية الحديثة- من شارع الأعمدة في مدينة جرش الأثرية، حيث تم إيقاد الشعلة الأولمبية على يد لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو، زيد مصطفى وجوليانا الصادق، في مشهد احتفالي جسد روح الأولمبياد وأهمية الرياضة في حياة الشعوب، وتخلل الفعالية التعريف بعدد من الرياضات وسط مشاركة نجوم الرياضة الأردنية.

وتزامناً مع اليوم الأولمبي، أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية مبادرة “يلا نتحرك” – النسخة العربية من حملة “Let’s Move” – التي تهدف إلى تشجيع الأفراد على ممارسة النشاط البدني المنتظم، وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي للرياضة على الصحة الجسدية والنفسية، وتعزيز دور الرياضة في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وحيوية.

يذكر أن شركة “زين كاش” تقدم باقة من الحلول والخدمات المالية الرقمية التي تشمل بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح “زين كاش” بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع “ماستركارد” بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوّعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة “زين كاش” إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي “زين كاش” فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت “زين كاش” لاعباً رئيسياً في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة.