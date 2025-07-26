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جمهور عيسى السقار يتوجه نجماً لمهرجان جرش 2025

24 ثانية ago
جمهور عيسى السقار يتوجه نجماً لمهرجان جرش 2025

وطنا اليوم-نجح رهان إدارة “مهرجان جرش للثقافة والفنون” على “نجم الأغنية الشعبية” عيسى السقار، عندما اختارته ليكون نجماً لحفل “هنا الأردن.. ومجده مستمر”، عاكسا خطاب المهرجان الثقافي الفلكلوري الأردني إلى العالم، ومرسلا عدة رسائل مضمونها، أن الفن لا يتجزأ وان النجاح والتقدم والنجومية ينبع من تقديم الفنان لفلكلوره، وان النجاح العربي يبدأ من تقديم الفنان نفسه إلى الناس بإبداعه وصورته الحقيقة.

 

وظهر عيسى في الحفل مع فرقته الموسيقية المكونة من 25 عازقا بقيادة المايسترو خالد العلي، مرتديا “البشكير الألماني، الذي يعد من فلكلور منطقة الرمثا التي ينحدر منها النجم الاردني، وهو عبارة عن قميص تعبر عن أصالة الرمثاوي، حيث غنى وسط جمهوره الكبير، والذي تفوق فيه على جميع الفنانين المشاركين حتى الآن في جرش، حيث حقق أعلى حضور جماهيري في مهرجان جرش حتى الآن.

 

وأثبت عيسى السقار علو كعبة جماهيرياً، بعد أن زحف جمهوره ورائه من الرمثا إلى جرش، مالئين جنبات المسرح الجنوبي في جرش، ومتفاعلين مع أغانيه التي قدمها خلال الحفل، ومن أبرزها “كرمال عينك”، و”يسعدلي إياها”، و”خطبوها”، و”يا مهدبات الهدب”، و”يا ابو ردين”، فضلا عن أغنيته الشهيرة “ردي شعراتك”.

وفي ختام الحفل، كرم المدير التنفيذي لمهرجان جرش، عطوفة أيمن سماوي، النجم عيسى السقار وسلمه درع المهرجان.


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