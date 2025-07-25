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عرض مسرحي إنساني يلامس الوجدان على مسرح مركز الحسين الثقافي

25 يوليو 2025
عرض مسرحي إنساني يلامس الوجدان على مسرح مركز الحسين الثقافي

وطنا اليوم:في أمسية مسرحية اتسمت بالدفء والعمق الإنساني، احتضن مسرح مركز الحسين الثقافي – رأس العين، التابع لأمانة عمّان، مساء أمس الخميس، العرض الأول لمسرحية “النهر لن يفصلني عنكِ”، المأخوذة عن رواية الكاتب رمضان الرواشدة، برؤية درامية وإخراج صلاح الحوراني.

وقدّم الفنانون أريج دبابنة، نادين خوري، ومنذر خليل أداءً مميزًا، جسّدوا من خلاله حكاية إنسانية نابضة تتأرجح بين الحب والصراع والحنين، في زمن تتقاطع فيه العواطف مع الانقسامات، ليخرج العمل نابضًا بالأسئلة والمشاعر التي لامست وجدان الحاضرين.

المسرحية، التي جمعت بين البعد الشعري والطرح الإنساني، حظيت بتفاعل كبير وإشادة من الجمهور، لما حملته من رؤية عميقة ومعالجة درامية راقية.

ولمن فاته العرض الأول، تُجدد المسرحية موعدها مع الجمهور مساء اليوم الجمعة، في عرض ثانٍ يُقام عند الساعة الثامنة مساءً على خشبة المسرح ذاته.

 


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