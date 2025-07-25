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شهد مؤلم .. جفاف بركة العرايس بالكامل

25 يوليو 2025
شهد مؤلم .. جفاف بركة العرايس بالكامل

وطنا اليوم:في مشهد مؤلم يعكس تدهور الواقع البيئي، وثق المصور عمر الدجاني جفاف بركة العرايس الشهيرة، الواقعة بين أودية ملكا والحمة الأردنية المتاخمة لنهر اليرموك.
وفجفّت بالكامل بركة العرائس، إحدى أندر البرك الطبيعية في شمال المملكة، بعد فترة من التراجع المستمر في منسوب المياه خلال الفترة الأخيرة، ما يُنذر بتداعيات بيئية خطيرة على النظام البيئي المحلي.
وتُعد بركة العرائس من المعالم البيئية الفريدة في محافظة إربد، إذ كانت تُشكّل نظامًا بيئيًا متكاملاً يحتضن أنواعًا مختلفة من الطيور المهاجرة والكائنات البرية، كما كانت تُعتبر متنفسًا طبيعيًا مهمًا لسكان المنطقة.

تغيّر المناخ أبرز الأسباب
بحسب مختصين في شؤون البيئة، فإن تناقص كميات الهطول المطري خلال المواسم الأخيرة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، ساهم بشكل مباشر في تسارع وتيرة الجفاف حتى اختفاء المياه تمامًا من البركة.
ويُحذر الخبراء من أن اختفاء مثل هذه البرك الطبيعية ينعكس سلبًا على التوازن البيئي، ويهدد بانقراض بعض الكائنات المحلية، وبتحول المنطقة من موقع بيئي نابض إلى بيئة قاحلة وفاقدة للتنوع الحيوي.

مقطع فيديو يوضح جفاف البركة بشكل كامل
وثّق مقطع فيديو بعدسة المصوّر عمر الدجاني مشهدًا صادمًا يُظهر جفاف بركة العرائس بالكامل في محافظة إربد شمال الأردن، بعد التراجع التدريجي في منسوب المياه. وتُعد هذه البركة من أندر المعالم البيئية في شمال المملكة، حيث كانت تُشكّل نظامًا بيئيًا غنيًا يحتضن الطيور المهاجرة والكائنات البرية. ويُنبّه هذا المشهد إلى خطورة التغيرات المناخية وتناقص الموارد المائية الطبيعية في الأردن، ويستدعي تحركًا عاجلًا لحماية ما تبقى من التنوع البيئي في المنطقة.

 


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