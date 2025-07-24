نتنياهو يطلب عودة فريق التفاوض من قطر لبحث قرارات مصيرية

وطنا اليوم:أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، عن عودة فريق التفاوض في قطر حول وقف النار في غزة إلى الأراضي المحتلة للتشاور.

جاء ذلك في أعقاب تسليم حركة حماس ردها على مقترحات وقف إطلاق النار، والذي تضمن مطالب بتجميد القتال لمدة 60 يوما، إضافة إلى خرائط محدثة للانتشار العسكري “الإسرائيلي” في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصدر قوله أنه تقرر إعادة فريق التفاوض من قطر لبحث “قرارات مصيرية”.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر لدى الاحتلال وصول وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إلى باريس في زيارة قصيرة تهدف إلى تنسيق المواقف مع مسؤولين فرنسيين وألمان، وذلك قبيل الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين إيران وممثلي الاتحاد الأوروبي، المقررة يوم الجمعة المقبل.

وبينما لم يحدد لقاء رسمي بين ديرمر والمبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، المتواجد حاليا في إيطاليا، إلا أن مصادر إسرائيلية أكدت جاهزية ديرمر لعقد اجتماع عاجل معه في حال حدوث تطورات إيجابية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

في غضون ذلك، عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلسلة مشاورات أمنية لبحث رد حماس، وتقييم الخطوات التالية بالتنسيق مع الوسطاء، وخاصة قطر ومصر، والمبعوث الأمريكي ويتكوف.

رد حماس

يأتي ذلك، فيما قال مصدر رفيع المستوى في حركة حماس، لـ«رويترز» الخميس، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب ما وصفها بالمماطلة الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار الأحدث تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الهدنة البالغة 60 يوما.

وقد وصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى سردينيا في إيطاليا للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس الوزراء القطري.

وحال إحداث تقدم كبير نحو الحل فإنه سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للإعلان عن الاتفاق.

وعند الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ستجري مفاوضات لعدة أيام من أجل الاتفاق على التفاصيل التنفيذية