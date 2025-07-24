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مصر تصدر بيانا ترد فيه على ادعاءات إغلاق معبر رفح

24 يوليو 2025
مصر تصدر بيانا ترد فيه على ادعاءات إغلاق معبر رفح

وطنا اليوم:أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن معبر رفح الحدودي لم يغلق من الجانب المصري، مشددة على أن المعبر من الجانب الفلسطيني يقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع العبور من خلاله.
وذكرت الوزارة في بيانها أن ما تم تداوله من اتهامات بشأن مساهمة مصر في الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية هو “دعاية مغرضة” لا أساس لها من الصحة، واستنكرت الاتهامات “غير المبررة” التي تسعى لتشويه الدور المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاتهامات تتناقض مع الموقف المصري الراسخ، الذي يظهر من خلال جهودها المستمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، فضلاً عن تسهيل عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح.
وأضاف البيان أن مصر تواصل جهودها في إعداد خطط لإعادة إعمار غزة، والتي حظيت بدعم من الأطراف العربية والدولية، وتركز هذه الجهود على توفير المساعدات الضرورية للمواطنين الفلسطينيين في غزة، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض.
كما اتهمت وزارة الخارجية المصرية بعض “التنظيمات والجهات الخبيثة” بالوقوف وراء الحملة المغرضة، التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الشعوب العربية.
وأكد البيان على أن مصر ستواصل جهودها الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن سكان غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى دعم عملية إعادة الإعمار، والعمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم.
كما شددت الوزارة على التزام مصر الثابت بدعم وحدة الصف الفلسطيني وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة دعمها للعملية السياسية التي تفضي إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية


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