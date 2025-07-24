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بنك الإسكان يحصد لقب بطولة النقابة العامة للعاملين في المصارف لسداسيات كرة القدم 2025

24 يوليو 2025
بنك الإسكان يحصد لقب بطولة النقابة العامة للعاملين في المصارف لسداسيات كرة القدم 2025

وطنا اليوم:تُوِّجَ فريق بنك الإسكان بطلاً لبطولة النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة لسداسيات كرة القدم للعام 2025، بعد فوزه المستحق على نظيره فريق كابيتال بنك في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب النادي الأهلي وسط حضور جماهيري وأجواء تنافسية مميزة.
وقد جاء هذا التتويج بفضل الأداء المتميز لفريق بنك الإسكان منذ انطلاق البطولة في حزيران 2025، وحتى المباراة النهائية التي اختتمت بتسجيل الفريق 3 أهداف مقابل 1 لفريق كابيتال بنك.
ويأتي هذا الإنجاز الرياضي ليؤكد التزام بنك الإسكان بدعم النشاطات الاجتماعية، لا سيما الرياضية باعتبارها وسيلة لتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي خارج إطار العمل التقليدي، كما أنه يسلط الضوء على ثقافة البنك التي تشجع التميز والمشاركة في مختلف المجالات، داخل وخارج بيئة العمل.


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