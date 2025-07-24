الأميرة نجلاء بنت عاصم ترعى احتفال مهرجان المدينة الدولي في مركز زها الثقافي عمان

وطنا اليوم:رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة نجلاء بنت عاصم مندوبة عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سناء عاصم، افتتاح مهرجان المدينة الدولي الثامن عشر 2025، الذي ينظمه مركز زها الثقافي بمشاركة عدد من سفارات الدول العربية والأجنبية.

وجالت سموها بمختلف أركان معارض الدول المشاركة، والتي عرضت كل منها في الركن المخصص لها عدداً من المنتجات التي تشتهر بها تلك البلدان، إضافة للزي والمأكولات الوطنية فيها.

وأكدت المديرة التنفيذية للمركز رانيه صبيح على أهمية المهرجان الذي يقيمه مركز زها الثقافي سنوياً في تعزيز الهوية الوطنية وتبادل الثقافات بين الشعوب، ما يتيح الفرصة للمجتمع المحلي الاطلاع على ثقافة هذه الدول وتراثها من المأكولات الشعبية و الصناعات الحرفية والزي الشعبي.

وأشارت إلى أن هذا المهرجان يعكس التزام مركز زها الثقافي برعاية الابداع وتعزيز الحوار الثقافي مما يجعله حدثاً سنوياً ينتظره الجميع بشغف.

وقال عريف الحفل هيثم البارودي أن المهرجان يهدف إلى نشر الثقافات والحضارات المختلفة وإيصالها إلى كافة أبناء المجتمع المحلي للتعريف بعادات وتقاليد الدول الأخرى من خلال عرض كل دولة تراثها وثقافتها وذلك تعزيزاً لأواصر التعاون الثقافي والدبلوماسي بين الشعوب.

و اشتمل الحفل الرئيسي الذي أقيم على مسرح مركز زها الداخلي تقديم عروض فلكورية لعدد من السفارات والفرق المشاركة في المهرجان منها عرض لفرقة النادي الوطني الرياضي للأرمن وفرقة الجمعية الأردنية الشيشانية للفلكلور وعرض للمركز الثقافي الصيني وعرض للسفارة الماليزية والمُقدّم من فرقة طلاب السفارة الماليزية بالاضافة إلى عرض لفريق مركز زها الثقافي فرع الزهور للدبكة.

وتم في ختام الاحتفال تكريم راعية الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة نجلاء بنت عاصم من قبل المديرة التنفيذية للمركز رانيه صبيح وتكريم السفارات والجهات المشاركة في المهرجان.

ويهدف المهرجان الذي يقام سنوياً بمشاركات عربية ودولية إلى نشر الثقافات والحضارات المختلفة وإيصالها إلى الأطفال والمجتمع كافة لتعريفهم بعادات وتقاليد الدول الأخرى من خلال عرض كل دولة لتراثها وثقافتها، كما يهدف الى توثيق الصلات بين المدن العربية وتقريب الشعوب من بعضها وتعريف كل شعب بثقافة الآخر.