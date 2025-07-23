وزير الثقافة: مهرجان جرش يحمل هموم الوطن ويقف بجانب قضايا الأمة العادلة

وطنا اليوم:قال وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، إن مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، التي تحمل شعار “هنا الأردن.. ومجده مستمر”، يحمل هموم الوطن ويقف بجانب قضايا الأمة العادلة التي دائما كان الأردن قدوة فيها بقيادته وشعبه.

وتحدث للتلفزيون الأردني عن أن “اليوم من أيام الفرح الأردنية الوطنية، وهو رسالة إلى العالم بأن على هذه الأرض الفن والحياة والجمال”، مؤكدا أنه “على هذه الأرض صدق الموقف والانتماء الحقيقي للأمة”.

وذكر أن المهرجان لهذا العام سيكون وطنيا وعالميا بمشاركة فرق وفنانين من 36 دولة، مرحبا بضيوف الأردن من كل العالم.

وأكد أن المهرجان يحمل جميع العناوين الثقافية من غناء وشعر وندوات سياسية وفكرية موزعة على مختلف المحافظات إضافة إلى بازارت وجناح للسفارات داخل الموقع