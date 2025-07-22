باكستان: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 221 قتيلاً منذ بدء موسم الأمطار

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تضرب البلاد منذ أواخر حزيران/يونيو الماضي إلى 221 قتيلاً و592 مصابًا.

ونقلت قناة “جيو نيوز” الباكستانية عن الهيئة قولها إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب 10 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء حوادث متفرقة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد، مشيرة إلى أن أغلب الوفيات نتجت عن انهيارات منازل، وحوادث غرق، وانزلاقات أرضية، وصواعق.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار تسببت كذلك بانهيار 804 منازل، وغرق نحو 200 رأس من الماشية.

ورغم أهمية الأمطار الموسمية في جنوب آسيا لريّ المحاصيل وتجديد مصادر المياه، فإن تأثيرها السلبي تصاعد في السنوات الأخيرة نتيجة التوسع الحضري السريع، وضعف شبكات التصريف، والتغيرات المناخية المتسارعة التي تسببت في اضطراب الأنماط الجوية