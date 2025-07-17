اكثر من 500 قتيل في احداث السويداء وسط نزوح لعائلات من عشائر البدو

وطنا اليوم:أفاد المرصد السوري، اليوم الخميس، بارتفاع عدد القتلى من جراء أحداث العنف في السويداء إلى 516.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن “السلطات السورية سحبت قواتها العسكرية من مدينة السويداء وكافة أنحاء المحافظة، مقابل انتشار للمقاتلين المحليين الدروز”.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية – نقلا عن مقاتلين على أطراف المحافظة – أن القوات الحكومية تلقت أوامر بالانسحاب قبيل منتصف الليل وأنهت انسحابها فجرا.

وكشف المرصد عن حالات نزوح متزايدة لعائلات من عشائر البدو العرب في عدد من مناطق محافظة السويداء، على خلفية التوترات المتصاعدة بين مكونات المجتمع المحلي ، مشيرا الى مخاوف جدّية من تعرض هذه العائلات لانتهاكات أو اعتداءات.

وقال المرصد : شمل النزوح مناطق وأحياء عديدة تقطنها هذه العائلات، في وقت أفادت مصادر موثوقة بقيام مسلحين محليين من أبناء الطائفة الدرزية بمحاصرة أحياء يقطنها مواطنون من عشائر البدو. ومن أبرز هذه المناطق: المقوس، سهوة البلاطة، المشورب، الزيتونة، الحروبي، الشقراوية، البرقشة، المنصورة، نبع عرى، والمزرعة. ويعيش السكان هناك في ظل أجواء من الهلع والقلق، مع تصاعد خطر الانزلاق نحو نزاع طائفي ومناطقي أوسع