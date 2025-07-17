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وفاة فنان مصري خلال عملية قلب دقيقة

47 ثانية ago
وفاة فنان مصري خلال عملية قلب دقيقة

وطنا اليوم:أعلنت مصادر في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء، وفاة المغني الشعبي ضياء عز الدين، خلال عملية قسطرة في القلب.
ونعى “البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية” المغني الراحل ضياء عز الدين، في بيان له نشره عبر حسابه في “فيسبوك”.
وجاء في البيان: “ينعى العاملون في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، المطرب نجم فرقة أنغام الشباب ضياء عز الدين، ربنا يتولاه بعفوه الكريم وواسع رحمته”.
وفي منشور عبر حسابه في “فيسبوك”، نعى رئيس البيت الفني تامر عبد المنعم الفنان الراحل، وكتب: “ببالغ الحزن والأسى أنعى الزميل المطرب ضياء عز الدين من فرقة أنغام الشباب بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الذي وافته المنيه منذ قليل. للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص عزائي”.
وأفادت مصادر مصرية بأنه سيتم تشييع جثمان الراحل ضياء عز الدين من مسجد السيدة نفيسة يوم الخميس عقب صلاة الظهر.
ويعرف ضياء عز الدين بأنه من فناني “جيل التسعينيات” كما يطلق عليه، وشهدت السنوات الأخيرة غيابه عن الساحة الفنية.
يذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت وفاة اثنين من المغنيين الشعبيين في مصر، هما أحمد عامر ومحمد عواد نتيجة تعرضهما لوعكة صحة مفاجئة


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