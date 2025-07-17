المعايطة: لا يجوز لأي جهة أن تدعي أنها تحمي الدين في الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الخميس، إن أساس الديمقراطية سيادة القانون، ومن يخطىء يُحاسب.

وأضاف المعايطة خلال حفل إطلاق نتائج استطلاع الرأي حول مشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات النيابية 2024 والتأثير التشريعات الجديدة، أن نسبة من يرون أن الانتخابات النيابية لا تمثل إرادة الشعب انخفضت من 47% إلى 22%.

وأشار إلى أن عملية التحديث السياسي مستمرة وهي مصلحة أردنية، مؤكدا أن العمل الحزبي مشروع تحت مظلة القانون.

وقال المعايطة إنه لا يجوز لأي جهة أن تدعي أنها تحمي الدين في الأردن، وعلى الجميع أن يحترم التنوع الديني والعرقي.

وأضاف المعايطة خلال إطلاق نتائج استطلاعات الرأي العام بشأن مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات البرلمانية لعام 2024، أن جلالة الملك كان في السنوات الماضية هو الصوت الواضح والوحيد الذي كان يقاتل في سبيل القضية الفلسطينية.

وأكد المعايطة، أن الدولة الأردنية هي المسؤولة عن تحديد كيفية الدعم للشعب الفلسطيني ماليا وسياسيا وتنظيميا، لافتا “لن ننسى دماء الشهداء؛ ولن ننسى من حاول الاستقواء على الوطن”.

وبين المعايطة أهمية وجود جميع الفئات والتوجهات السياسية في الساحة الأردنية شريطة احترام الدولة الأردنية ودستورها وقوانينها.