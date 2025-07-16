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حين تُستنزف الفرص… ولا تُستغل

3 ساعات ago
حين تُستنزف الفرص… ولا تُستغل

بقلم المحامي حسين أحمد الضمور

لم تكن فرصة واحدة… بل سلسلة من الفرص فُتحت أمام جماعة الإخوان المحظورة، داخل الوطن وتحت سقف الدولة، رغم كل الشكوك التي كانت تحيط بها، ورغم كل المواقف المتناقضة التي كشفت عن سوء نواياها في أكثر من مفصل حساس من مفاصل الحياة الوطنية.

لقد مُنحت هذه الجماعة أكثر من مساحة، وأكثر من منبر، وأكثر من فرصة لتثبت حسن النية… لكنها في كل مرة كانت تُثبت العكس.

لم تستثمر الفرص لبناء الوطن، بل لتحجيمه ضمن رؤيتها الخاصة.
لم تمدّ يدها لتشارك بصدق، بل لتتسلل نحو مكاسب سياسية أو أجندات خارجية.
ولم توفّر مناخًا وطنيًا جامعًا، بل عمِلت على الاستقطاب، وشق الصف، والتلاعب بالعاطفة الدينية في لعبة كانت أهدافها مكشوفة

كان الأولى بها أن تدخل خيوطها في نسيج الوطن، حبًا وإخلاصًا وانتماء، كي نخرج بأجمل نسيج وطني، صادق وموحّد.

كان الأجدر بها أن تقف بصف الوطن بوضوح، وتحت أشعة الشمس، لا في الظل ولا من خلف الستار.

كان عليها أن توظّف خبراتها وقدراتها لخدمة الوطن… لا للانقلاب عليه.

إن من لا يُحسن استغلال الفرص لا يلومن إلا نفسه، ومن لا يرى في الوطن إلا سلّمًا نحو أهدافه، لا يستحق موقعًا فيه.

فالفرصة لا تُعطى إلى الأبد، ووعي الدولة لا يُستغفَل طويلاً.
والوطن لا يقبل الانتماء الزائف، ولا المواقف الرمادية في لحظات الحقيقة.


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