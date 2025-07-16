اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء والسلطات تنشر حواجز أمنية بالمدينة

وطنا اليوم:ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الأربعاء، نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية.

وشملت بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان الأمن، والاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية، مايلي:

1. الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها.

2. تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة السورية والمشايخ الكرام للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.

3. نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة التابعة للدولة، بمشاركة منتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء، في مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين.

4. الاستعانة بالضباط والعناصر الأكفاء والشرفاء من أبناء محافظة السويداء لتولي المهام القيادية والتنفيذية في إدارة الملف الأمني في المحافظة.

5. احترام حرمة المنازل ووحدة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة داخل المدينة أو في أي من مناطق المحافظة، مع الالتزام بحمايتها من أي اعتداء أو تخريب.

6. التوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوجاهات والمرجعيات المحلية والدينية، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والثقافية لمحافظة السويداء.

7. تحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضي المحافظة، بما يشمل استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض.

8. إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في مناطق السويداء كافة، وفقاً للأنظمة والقوانين السورية.

9. العمل على ضمان جمع حقوق جميع المواطنين في السويداء، من خلال قوانين تكفل العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، وتعزز السلم الأهلي.

10. تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي وقعت، وتحديد المسؤولين عنها، مع تعويض المتضررين ورد الحقوق لأصحابها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبأقصى سرعة ممكنة.

11. تأمين طريق دمشق–السويداء من قبل الدولة، وضمان سلامة المسافرين.

12. العمل الفوري على توفير جميع الخدمات الأساسية للمحافظة، بما في ذلك المياه والكهرباء والمشتقات والرعاية الصحية.

13. العمل على إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين في الأحداث الأخيرة بشكل فوري.

14. تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن هذا الاتفاق هو خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء والدولة السورية، وضمان أمنهم واستقرارهم.

وأضافت: “هدفنا هو أن تبقى سوريا موحدة، قوية، وآمنة لجميع أبنائها، بمن فيهم أهلنا في السويداء، الذين سيبقون جزءاً أساسياً من هذا الوطن العزيز”.

من جهته، قال شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، يوسف جربوع، في شريط فيديو بثته وسائل إعلام رسمية الأربعاء إن دروز سوريا توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة السورية في السويداء يدخل حيز التنفيذ على الفور.

وكان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في وقت سابق ليلة أمس الثلاثاء انهار بعد ساعات قليلة فقط.