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الأردنيون ينفقون نحو مليار دولار على السياحة الخارجية في 6 أشهر

5 ساعات ago
الأردنيون ينفقون نحو مليار دولار على السياحة الخارجية في 6 أشهر

وطنا اليوم:سجل الإنفاق على السياحة في الخارج ارتفاعا خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 3.3% ليصل إلى 999.7 مليون دولار، رغم تسجيله تراجعا كبيرا في حزيران الماضي بنسبة 22.7% ليبلغ 195.6 مليون دولار.
وارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11.9%، ليصل إلى 3.667 مليار دولار، رغم تراجع الدخل في حزيران الماضي بنسبة 3.7% ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 42.9%، ومن الأوروبية بنسبة 35.6%، والأميركية بنسبة 25.8%، والعربية بنسبة 11.5%، والجنسيات الأخرى بنسبة 43.0%.
في المقابل، شهد الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8%.


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