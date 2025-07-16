الأردنيون ينفقون نحو مليار دولار على السياحة الخارجية في 6 أشهر

وطنا اليوم:سجل الإنفاق على السياحة في الخارج ارتفاعا خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 3.3% ليصل إلى 999.7 مليون دولار، رغم تسجيله تراجعا كبيرا في حزيران الماضي بنسبة 22.7% ليبلغ 195.6 مليون دولار.

وارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11.9%، ليصل إلى 3.667 مليار دولار، رغم تراجع الدخل في حزيران الماضي بنسبة 3.7% ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 42.9%، ومن الأوروبية بنسبة 35.6%، والأميركية بنسبة 25.8%، والعربية بنسبة 11.5%، والجنسيات الأخرى بنسبة 43.0%.

في المقابل، شهد الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8%.