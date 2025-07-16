بنك الاتحاد يعيد تشكيل لجان وقرار مهم بـ ابو خضراء

وطنا اليوم:أعلن بنك الاتحاد عن جملة من القرارات الإدارية المهمة التي أقرّها مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 تموز 2025، وفي مقدّمتها انتخاب السيد فهمي بن فائق بن فهمي أبو خضراء نائباً لرئيس مجلس الإدارة، في خطوة تعكس ثقة المجلس بخبرته ورؤيته في دعم مسيرة البنك.

إلى جانب ذلك، أقرّ المجلس إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه، وذلك ضمن توجهات البنك نحو تعزيز الحوكمة وتفعيل الأدوار الرقابية والتشريعية داخل المؤسسة.

ففي لجنة الترشيحات والمكافآت، تم تعيين لانا يوسف إبراهيم غانم رئيساً للجنة، وعضوية كل من منذر جهاد خليل زيدان، والسيد فهمي أبو خضراء.

أما لجنة الامتثال، فقد جاءت برئاسة ناديا أحمد عبد المحسن العناني، وضمت في عضويتها موسى الحسن عتيق علي، وطارق رجائي حليم سلفيتي، ولينا نزار عبد الرحيم جردانه.

وفي لجنة الحوكمة، تولت لينا نزار عبد الرحيم جردانه رئاسة اللجنة، بعضوية كل من باسم عصام حليم سلفيتي، ولانا يوسف إبراهيم غانم