“المحطة الأخيرة” في افتتاح مهرجان المونودراما ضمن فعاليات جرش 39

ريم سعادة شخصية العام.. وضيوف شرف من نخبة نجوم المسرح العربي

مهرجان المونودراما المسرحي ينطلق 26 الشهر الحالي

اللجنة الإعلامية لمهرجان جرش

وطنا اليوم – تنطلق مساء السبت 26 تموز الحالي فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المونودراما المسرحي على خشبة المركز الثقافي الملكي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 في نسخته التاسعة والثلاثين، إذ تفتتح النجمة الأردنية عبير عيسى برنامج المهرجان بعرض مسرحي منفرد بعنوان “المحطة الأخيرة”، من تأليف الكاتب المسرحي حكيم حرب، تقدّم من خلاله تجسيداً فنياً مكثفاً لقصة الانتماء إلى الوطن، بكل ما تحمله من مشاعر وصراع وحنين.

وأكد رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، أهمية مهرجان المونودراما كأحد أبرز أركان الحراك المسرحي الأردني، مشيداً بما يقدمه من منصة لعرض الإبداعات الفردية وتجارب الممثلين التي تضيء جوانب من الواقع الثقافي والاجتماعي.

من جهته، قال أيمن سماوي، المدير التنفيذي لمهرجان جرش، إنّ مهرجان المونودراما يعكس اهتمام الأردن العميق بالمسرح كرافعة ثقافية أساسية، ويشكّل مساحة تفاعلية لاستضافة أبرز العروض المحلية والعربية، مضيفًا أن الدورة الثالثة لهذا العام تقام في الفترة من 26 تموز وحتى 1 آب 2025، بمشاركة عروض من 11 دولة عربية.

ريم سعادة.. “شخصية المهرجان” لعام 2025

تُكرّم هذه الدورة الفنانة الأردنيةالدكتورة ريم سعادة باختيارها “شخصية مهرجان المونودراما 2025″، وذلك تقديرًا لمسيرتها الطويلة والغنية، وإسهاماتها المميزة في المسرح والتلفزيون والدوبلاج الصوتي.

وُلدت ريم سعادة في مدينة الفحيص عام 1952، وتحمل درجة الدكتوراة والماجستير في علم النفس، وهو ما أضفى على أدائها عمقاً استثنائياً. بدأت مشوارها الفني في أواخر السبعينيات، وشاركت في أعمال راسخة في ذاكرة المشاهد، من أبرزها: مسرحية “حفلة على غفلة” (1979)، مسلسل “الغريبة” (1981)، فيلم “سيدي رباح” (1990)، ومسلسل “مدرسة الروابي للبنات” (2021). كما أبدعت في الدوبلاج الصوتي، وأسهمت بصوتها في مجموعة من أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة.

ضيوف شرف من الطراز الرفيع

ويحلّ على المهرجان عدد من ضيوف الشرف العرب الذين يمثلون قممًا فنية رفيعة، وهم:

أسعد فضة (سوريا): أحد أعمدة المسرح والدراما السورية، وُلد في اللاذقية عام 1938، وبدأ مشواره في ستينيات القرن الماضي. شارك في أعمال خالدة مثل “زمن البرغوت”، “أسعد الوراق”، و”الندم”، كما تولى إدارة المسرح القومي السوري، وساهم في تكوين جيل جديد من الفنانين السوريين. نال فضة العديد من الجوائز والتكريمات عربياً ودولياً، ويُعرف بحضوره الطاغي وأدائه العميق.

تقلا شمعون (لبنان): ممثلة أكاديمية بارزة، درست التواصل المرئي والمسموع في الجامعة اللبنانية، ونالت دبلوم دراسات عليا في الإخراج والتمثيل. انطلاقتها السينمائية كانت من خلال فيلم “ناجي العلي” عام 1992، بعد أن رشحها الفنان نور الشريف لأداء دور مهم في الفيلم، الذي وصفته بـ”الحلم المتحقق”. إلى جانب التمثيل، تقوم شمعون بتدريس مادة التمثيل في أكاديمية خاصة تملكها، وتُعد من أبرز نجمات الدراما العربية.

الدكتور أشرف زكي (مصر): نقيب المهن التمثيلية في مصر، ومخرج مسرحي وممثل معروف. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وشارك كممثل في عدد من المسلسلات البارزة مثل “خالتي صفية والدير”، “جمهورية زفتى”، و”أم كلثوم”، إلى جانب أدوار سينمائية في أفلام مثل “عيال حبيبة” و”الوتر”. كمخرج مسرحي، أخرج أعمالاً مثل “ضحك ولعب ومزيكا” و”عائلة الفك المفترس” و”كحيون ربح المليون”، ويُعرف بدوره الفاعل في دعم المسرح المصري والعربي.

ويشارك في المهرجان أيضًا عدد من النقاد والمسرحيين الأردنيين والعرب، ما يمنح هذه الدورة طابعًا احتفاليًا وفنيًا غنيًا.

عروض مسرحية من 11 دولة عربية

تتوزع العروض المشاركة على 11 دولة عربية، لتشكّل مشهدًا متنوعًا وغنيًا من فنون المونودراما. ومن أبرز العروض:

الجزائر: “زعفران”، الكويت: “الحارس”، البحرين: “كن تمثالاً”، مصر: “دكر – ولد عمران”، سوريا: “مونودراما 970″، الأردن: “رحيل”، فلسطين: “هبوط مؤقت”، العراق: “قمر أحمر”، تونس: “السيدة الوزيرة”، سلطنة عمان: “بلا اسم”، ليبيا: “إلى أين”

عرض الافتتاح: “المحطة الأخيرة”

يقام عرض الافتتاح يوم 26 تموز على خشبة المركز الثقافي الملكي، وتقدّم خلاله عبير عيسى أداءً منفردًا في مسرحية “المحطة الأخيرة”، التي تسرد بأسلوب تعبيري مؤثّر قصة وطنية مشبعة بالعاطفة والانتماء، عبر شخصية واحدة تواجه الحياة والجمهور معًا، في صيغة درامية مكثفة.

لجنة تحكيم عربية

وتضم لجنة التحكيم لهذا العام نخبة من المختصين في المسرح والتمثيل والموسيقى، وهم:

الدكتور علي السوداني (العراق) – ناقد وأكاديمي.

إبراهيم الحارثي (السعودية) – كاتب ومخرج.

عايدة فهمي (مصر) – ممثلة مسرحية.

الدكتورة ديما السويدان (الأردن) – مختصة في الموسيقى المسرحية.

زيد خليل (الأردن) – مخرج وممثل مسرحي.

عبير عيسى… إدارة وإبداع

تتولى النجمة الأردنية عبير عيسى إدارة مهرجان المونودراما للعام الثالث على التوالي، في تجربة تجمع بين خبرتها الفنية وشغفها بدعم الحركة المسرحية. ونجحت عيسى خلال السنوات الماضية في تعزيز حضور هذا النوع المسرحي، وتوسيع قاعدته الجماهيرية عربيًا.

المونودراما.. مسرح الإنسان الفرد

فن المونودراما هو أحد أصعب أشكال المسرح، يعتمد على ممثل واحد على الخشبة، يتولى إيصال النص، وبناء الشخصية، والتفاعل مع الجمهور دون شريك. ويتميّز هذا الفن بقدرته على ملامسة النفس الإنسانية وتحليلها بعمق، ما يجعله أقرب الفنون المسرحية إلى المتلقي في زمن تزداد فيه الحاجة إلى الصدق الفني والدرامي.