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القبول الموحد تدعو الطلبة ذوي الإعاقة لاستخراج البطاقة التعريفية

دقيقة واحدة ago
القبول الموحد تدعو الطلبة ذوي الإعاقة لاستخراج البطاقة التعريفية

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الاثنين عن ضرورة حصول الطلبة من ذوي الإعاقة على البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس، وذلك إنفاذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
وأكدت الوحدة أن البطاقة التعريفية تُعد شرطاً أساسياً للمنافسة على المقاعد المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية، وللاستفادة من الاستثناءات المنصوص عليها في سياسة التجسير، إضافة إلى الخصم المقرر على الرسوم الجامعية في البرنامجين العادي والموازي.
ودعت الوحدة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المزايا إلى تقديم طلب للمجلس الأعلى عبر الرابط الإلكتروني: https://hcd.jo، باستخدام أجهزة الحاسوب الشخصية، ومراجعة أحد مكاتب الارتباط بعد التسجيل، لإعطائهم الأولوية في الحصول على التشخيص.
وشددت على أنه لن يُعتَبر أي طالب من فئة ذوي الإعاقة ما لم يكن حاصلاً على البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن مكاتب إصدار البطاقة التعريفية تشمل: مكتب ارتباط إقليم الشمال: شرق مجمع سفريات عمان الجديد، خلف حلويات حليم، هاتف: 027249717 فرعي 107، ومكتب ارتباط إقليم الجنوب: الكرك – الثنية، هاتف: 032387482 فرعي 609، ووحدة البطاقة التعريفية والخدمات: عرجان – مجمع الأمير رعد بن زيد – شارع كلية الرياضة، هاتف: 065507350 فرعي 504، وقسم التعليم العالي/ مديرية متابعة خطة التعليم الدامج: هاتف: 0626538610 فرعي 253.


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