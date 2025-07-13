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التربية: عمليات تصحيح أسئلة التوجيهي لا زالت مستمرة والنتائج مُبشرة

3 ساعات ago
التربية: عمليات تصحيح أسئلة التوجيهي لا زالت مستمرة والنتائج مُبشرة

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة إن عمليات تصحيح أسئلة امتحانات التوجيهي لا زالت مستمرة.
وبين شحادة أنه تم الانتهاء من تصحيح دفاتر امتحانات العربي والإنجليزي، فيما من المقرر الانتهاء من تصحيح دفاتر مبحث الرياضيات خلال الأسبوع الجاري.
وأكد أن نتائج الطلبة حتى الآن مبشرة وتدور حول معدلاتها في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن نسب النجاح خلال السنوات الأخيرة كانت هي الأعلى وتجاوزت الـ63%.
وأوضح أن جيل 2008 سيكون نمط الامتحانات لهم قريب من نمط الأسئلة لعام 2007، حيث حددت الوزارة نسب الاختيار من متعدد بامتحاناتهم لا سيما أسئلة مبحث اللغة العربية.
وقال إن مدة الاختبارات لن يتم تمديدها لجيل 2008، موضحا أن الوقت مدروس بعناية، مبينا أن عدد الأسئلة سيكون 40 سؤالا بدلا من 50 سؤال.
وأفاد أن عدم نشر التربية لإجابات الأسئلة بعد الامتحان يأتي من باب تربوي، حيث أن الوزارة تدعو إلى عدم مراجعة أسئلة الامتحانات بعد كل امتحان


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